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Iranske rakete pogodile izraelski Ramat Gan, oštetivši zgrade i automobile

Nekoliko desetina iranskih raketa ciljalo je danas centralne izraelske gradove, uključujući Tel Aviv, Ramat Gan i Holon

Oštećene zgrade. Platforma X

Anadolija

19.6.2025

Nekoliko iranskih projektila danas je pogodilo izraelski grad Ramat Gan, uzrokujuči štetu na objektima i automobilima, javlja Anadolu.

Nekoliko desetina iranskih raketa ciljalo je danas centralne izraelske gradove, uključujući Tel Aviv, Ramat Gan i Holon, kao i bolnicu Soroka u južnom gradu Beersheba. Iran je negirao da je gađao bolnicu.

Više od 270 Izraelaca je povrijeđeno u napadima, prema izraelskim vlastima.

Neprijateljstva su počela u petak kada je Izrael pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopćile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine povrijeđeno.

U Iranu je, prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno 585 ljudi, a više od 1.300 je ranjeno.

# IZRAEL
# IRAN
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