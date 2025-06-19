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"PODRŽAVANJE TERORIZMA"

Iran izdao upozorenje na evakuaciju sjedišta izraelskog Kanala 14

U upozorenju se navodi da je emiter podržavao terorizam i da se smatra legitimnom metom

Eksplozije u Iranu. Platforma X

Anadolija

19.6.2025

 Iran je izdao upozorenje o evakuaciji sjedišta izraelskog Kanala 14, javili su iranski mediji u četvrtak navečer, nekoliko dana nakon što je Izrael napao zgradu iranske državne televizije.

Prema snimku ekrana koji je podijelila iranska Press TV, upozorenje namijenjeno osoblju Kanala 14 navodi da je emiter podržavao terorizam i da se smatra legitimnom metom iranskih oružanih snaga.

- U narednim danima ova mreža će biti meta iranskih raketnih napada. Stoga je potrebno evakuirati zgrade... što je prije moguće i ne vraćati se tamo - piše u upozorenju.

Izrael je od 13. juna ciljao iranske nuklearne i vojne objekte i osoblje zračnim napadima, izazivajući uzvratne iranske napade. Izrael je u ponedjeljak napao iranskog državnog emitera IRIB i prekinuo prijenos uživo.

Izraelski ministar odbrane Israel Kac nazvao je IRIB propagandnim i huškačkim emitirajućim autoritetom iranskog režima.

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# IZRAEL
# IRAN
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