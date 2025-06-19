Iran izdao upozorenje na evakuaciju sjedišta izraelskog Kanala 14

Iran je izdao upozorenje o evakuaciji sjedišta izraelskog Kanala 14, javili su iranski mediji u četvrtak navečer, nekoliko dana nakon što je Izrael napao zgradu iranske državne televizije.

Prema snimku ekrana koji je podijelila iranska Press TV, upozorenje namijenjeno osoblju Kanala 14 navodi da je emiter podržavao terorizam i da se smatra legitimnom metom iranskih oružanih snaga.

- U narednim danima ova mreža će biti meta iranskih raketnih napada. Stoga je potrebno evakuirati zgrade... što je prije moguće i ne vraćati se tamo - piše u upozorenju.