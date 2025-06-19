IAEA potvrdila: Izrael oštetio iranski reaktor u izgradnji i postrojenje za tešku vodu

Izraelska vojska pogodila je istraživački reaktor na tešku vodu Khondab, koji je još u fazi izgradnje, te pritom oštetila i obližnje postrojenje za proizvodnju teške vode, saopćila je danas Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Izrael je prethodno izveo napade na više nuklearnih postrojenja u Iranu. Reaktor Khondab, koji se ranije zvao Arak, izvorno je bio projektovan za proizvodnju plutonija koji bi se mogao koristiti za izradu nuklearnog oružja, iako Teheran uporno negira da razvija takvo naoružanje.

Reaktor izmijenjen nakon sporazuma

Sporazumom Irana sa svjetskim silama iz 2015. godine, reaktor je prenamijenjen kako bi se smanjio rizik od razvoja nuklearnog oružja – uklonjena je originalna jezgra i napunjena betonom. Iran je obavijestio IAEA, koja ima sjedište u Beču, da planira reaktor ponovno učiniti operativnim do 2026. godine.

- IAEA raspolaže informacijama da je Khondab, bivši Arak, istraživački reaktor na tešku vodu koji se još gradi, pogođen. Nije bio u funkciji i nije sadržavao nuklearni materijal, tako da nije došlo do radioloških posljedica - objavljeno je iz IAEA-e na mreži X.

Naknadna procjena štete

Reaktori na tešku vodu koriste deuterijev oksid (poznat kao teška voda) za usporavanje brzih neutrona oslobođenih tokom nuklearne fisije, kako bi se generirala toplina unutar reaktora.

U svojoj početnoj objavi, IAEA je navela da nema dokaza da je napad oštetio obližnje postrojenje za proizvodnju teške vode. Međutim, kasnije su objavili revidirane informacije.

- Iako u početku nije bilo uočenih oštećenja na obližnjem postrojenju za tešku vodu, sada se procjenjuje da su ključni objekti ipak oštećeni, uključujući i destilacijsku jedinicu - saopćeno je iz agencije.