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IZRAEL

Eksplozija u blizini norveške diplomatske rezidencije u Tel Avivu

Nema prijavljenih povreda, izraelska policija istražuje incident, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Norveške

Eksplozija se dogodila u blizini ambasade Norveške. Platforma X

Anadolija

19.6.2025

Ministarstvo vanjskih poslova Norveške potvrdilo je u četvrtak navečer da se dogodila eksplozija u blizini norveške diplomatske rezidencije u Tel Avivu, javila je državna televizija NRK.

- Među osobljem ambasade nije bilo povrijeđenih - rekao je Tuva Bogsnes, šef komunikacija u ministarstvu, u poruci upućenoj NTB-u, norveškoj nacionalnoj novinskoj agenciji.

Prema Bogsnesu, norveške vlasti su bile u kontaktu s ambasadom, a izraelska policija je bila prisutna na mjestu događaja u četvrtak navečer.

- Sigurnost našeg osoblja je naš najveći prioritet - dodao je Bogsnes.

Pozivajući se na tvrdnju izraelskog novinara, NRK je izvijestio da je na rezidenciju norveškog ambasadora u Herzliji, sjeverno od Tel Aviva, bačena granata.

# IZRAEL
# NORVEŠKA
# TEL AVIV
# IRAN
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