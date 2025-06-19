Ministarstvo vanjskih poslova Norveške potvrdilo je u četvrtak navečer da se dogodila eksplozija u blizini norveške diplomatske rezidencije u Tel Avivu, javila je državna televizija NRK.

- Među osobljem ambasade nije bilo povrijeđenih - rekao je Tuva Bogsnes, šef komunikacija u ministarstvu, u poruci upućenoj NTB-u, norveškoj nacionalnoj novinskoj agenciji.

Prema Bogsnesu, norveške vlasti su bile u kontaktu s ambasadom, a izraelska policija je bila prisutna na mjestu događaja u četvrtak navečer.

- Sigurnost našeg osoblja je naš najveći prioritet - dodao je Bogsnes.

Pozivajući se na tvrdnju izraelskog novinara, NRK je izvijestio da je na rezidenciju norveškog ambasadora u Herzliji, sjeverno od Tel Aviva, bačena granata.