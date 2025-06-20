Novi napad na Izrael, u toku evakuacije: Marševi "gnjeva" i "pobjede" planirani širom Irana

Očekuje se da će se ljudi širom Irana udružiti u podršci njegovim vojnim snagama u "negodovanju narodnog bijesa" protiv Izraela, prema posteru za nacionalni događaj koji je podijelila poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Napadi između Irana i Izraela i dalje traju, ulaskom u osmi dan eskalacije sukoba, a Iranci se pozivaju da učestvuju u nacionalnim marševima "gnjeva" i božanske "pobjede" danas, kako bi demonstrirali bijes nacije zbog izraelskih udara na njih, prema iranskim medijima.

Marševi će se održati nakon molitve petkom, ključnog sedmičnog vjerskog događaja za muslimane koji često privlači velike mase u Iranu, posebno tokom perioda povišenih tenzija.

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei (Khamenei) često učestvuje u molitvama petkom u Teheranu i često je koristio ove nastupe da izrazi oštre kritike SAD, Izraela i Zapada.

Ali svaki javni nastup Hamneija mogao bi biti rizičan za iranskog lidera.

Izrael je odbio da isključi mogućnost da bude meta njega, a ministar odbrane Izrael Kac (Katz) je u četvrtak rekao da Hamnei "ne može više da postoji".

Evakuacije građana iz Izraela su u toku.