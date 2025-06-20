Oglasio se ajatolah Hamnei: Imao je samo jednu poruku za Izrael

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei (Khamenei) oglasio se na X-u povodom sukoba između Irana i Izraela.

- Cionistički neprijatelj je kažnjen. Kažnjen je upravo sada – jasno je poručio ajatolah.

Inače, napadi između Izraela i Irana ulaze u sedmi dan, a tenzije su sve veće. Iz Izraela se evauiše brojno stanovništvo, kao i iz Teherana.

Hitne službe pretražuju zgrade u potrazi za ljudima povrijeđenima nakon što je iranska raketa pala blizu tehnološkog parka u izraelskom gradu Ber Šiva, saopćila je izraelska agencija za hitne službe Magen David Adom (MDA).

Nije potvrđeno da ima žrtava, niti je za sada bilo izveštaja o povrijeđenima.