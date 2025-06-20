Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JASAN STAV

Oglasio se ajatolah Hamnei: Imao je samo jednu poruku za Izrael

Cionistički neprijatelj je kažnjen, naveo je ajatolah

Ajatolah Hamnei. AP

A. O.

20.6.2025

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei (Khamenei) oglasio se na X-u povodom sukoba između Irana i Izraela.

Imao je kratku poruku.

Objava ajatolaha. Screenshot

- Cionistički neprijatelj je kažnjen. Kažnjen je upravo sada – jasno je poručio ajatolah.

Inače, napadi između Izraela i Irana ulaze u sedmi dan, a tenzije su sve veće. Iz Izraela se evauiše brojno stanovništvo, kao i iz Teherana.

Hitne službe pretražuju zgrade u potrazi za ljudima povrijeđenima nakon što je iranska raketa pala blizu tehnološkog parka u izraelskom gradu Ber Šiva, saopćila je izraelska agencija za hitne službe Magen David Adom (MDA).

Nije potvrđeno da ima žrtava, niti je za sada bilo izveštaja o povrijeđenima.

# IZRAEL
# ALI KHAMENEI
# IRAN
# SUKOBI
# ESKALACIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (29)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.