Svijet strahuje od direktnog američkog uključivanja u rat između Izraela i Irana

Sukobi i napadi između Irana i Izraela ne prestaju, a zvaničnici iz Evrope su pokušali vratiti Teheran za pregovarački sto nakon što je predsjednik Amerike Donald Tramp (Trump) poručio da će odluka o potencijalnom uključivanju Amerike u rat biti donesena u naredne dvije sedmice.

Inače, sukob je eskalirao prošlog petka, pod izgovorom sprječavanja Islamske Republike da razvije nuklearno oružje. Iran je uzvratio raketnim napadima i napadima dronovima na Izrael, rekavši da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode, prenosi Reuters.

U Iranu su zračni napadi Izraela usmrtili 639 osoba, što je potvrdila novinska agencija Human Rights Activists, a među poginulima su najviši vojni ešalon i nuklearni naučnici.

S druge strane, Izrael je saopćio da je najmanje dvadeset ljudi poginulo u iranskim raketnim napadima.

Ciljanje lokacija

Prema tvrdnjama zapadnih i regionalnih zvaničnika, Izrael je ciljao nuklearne lokacije i raketne kapacitete, te nastojao razbiti vladu vrhovnog vođe ajatolaha Alija Alija Hamneija (Khameneija).

- Da li želimo pad režima? To može biti rezultat, ali na iranskom je narodu da se uzdigne za svoju slobodu – izjavio je jučer premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu).

S druge strane, Iran je saopćio da cilja vojne i odbrambene objekte u Izraelu, iako je pogodio i bolnicu i druge civilne objekte.

S obzirom na to da nijedna zemlja za sada nije odustala od nastavka sukoba, ministri vanjskih poslova Velike Britanije, Francuske i Njemačke, zajedno sa šefom vanjske politike Evropske unije, trebali su se u petak sastati u Ženevi s iranskim ministrom vanjskih poslova kako bi pokušali deeskalirati situaciju.

- Sada je vrijeme da se prekinu teške scene na Bliskom istoku i spriječi regionalna eskalacija koja ne bi koristila nikome - ističe ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dejvid Lemi (David Lammy) uoči njihovog zajedničkog sastanka s Abasom Arakčijem (Abbasom Araqchijem), iranskim ministrom vanjskih poslova.

Susret Britanije i Amerike

Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) također se sastao s Lemijem i imao odvojene pozive sa svojim kolegama iz Australije, Francuske i Italije kako bi razgovarali o sukobu.

Američki State Department je saopćio da su se Rubio i ministri vanjskih poslova složili da "Iran nikada ne može razviti ili nabaviti nuklearno oružje".

Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Kine Si Đinping (Xi Jinping) osudili su Izrael i složili se da je potrebna deeskalacija, saopćio je Kremlj u četvrtak.

Uloga Sjedinjenih Američkih Država ostala je neizvjesna.

Bonus video: