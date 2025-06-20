Američki senator: "Netanjahu je pogriješio s Irakom, ne smijemo dozvoliti da nas uvuče i sada"

Vladi Izraela i njihovom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) upućene su kritike od strane američkog senatora Berni Sandersa (Bernie) koji je rekao kako je griješio u procjenama vezanim za Bliski istok decenijama unazad, a griješi i sada.

Sanders se osvrnuo na izjave Netanjahua iz 2002. godine, a u kojima je pozivao Ameriku da uđe u rat s Irakom.

- Nema dileme u tome da Saddam Hussein teži ka nuklearnom oružju. Ako eliminišete Saddamov režim, garantujem vam da će to pokrenuti pozitivne odjeke - citirao je Sander izjavu Netanjahua.