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UPUTIO KRITIKE

Američki senator: "Netanjahu je pogriješio s Irakom, ne smijemo dozvoliti da nas uvuče i sada"

Sanders se osvrnuo na izjave Netanjahua iz 2002. godine, a u kojima je pozivao Ameriku da uđe u rat s Irakom

Berni Sanders. AP

Dž. R.

20.6.2025

Vladi Izraela i njihovom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) upućene su kritike od strane američkog senatora Berni Sandersa (Bernie) koji je rekao kako je griješio u procjenama vezanim za Bliski istok decenijama unazad, a griješi i sada.

Sanders se osvrnuo na izjave Netanjahua iz 2002. godine, a u kojima je pozivao Ameriku da uđe u rat s Irakom.

- Nema dileme u tome da Saddam Hussein teži ka nuklearnom oružju. Ako eliminišete Saddamov režim, garantujem vam da će to pokrenuti pozitivne odjeke - citirao je Sander izjavu Netanjahua.

Nakon toga, rekao je kako je izraelski premijer pogriješio.

- Netanjahu je jako pogriješio. Rat u Iraku rezultirao je s 4.492 ubijenih američkih vojnika i preko 32.000 ranjenih. Koštalo nas je i više od tri biliona dolara. Stotine hiljada Iračana umrlo je zbog ovog tragičnog rata. Netanjahu je pogriješio s ratom u Iraku. Griješi i sada. Ne smijemo se miješati u Netanjahuov rat protiv Irana - poručio je Sanders.

# SUKOB
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# SADDAM HUSSEIN
# SENATOR
# SAD
# DONALD TRUMP
# IRAK
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