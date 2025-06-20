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DANAS SASTANAK U ŽENEVI

Iran upozorava: Nema prostora za pregovore sa SAD dok se ne zaustave izraelski napadi

Također, dodali su da se o teheranskom programu balističkih raketa ne može pregovarati

Abas Aragči. Platforma X

Dž. R.

20.6.2025

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) upozorio je da "nema prostora za pregovore sa SAD dok se ne zaustavi izraelska agresija".

Aragči je danas u Ženevi na sastanku s britanskim ministrom vanjskih poslova Dejvidom Lemijem (David Lammy) i njegovim kolegama iz Francuske i Njemačke.

U komentaru za državnu televiziju, Araghči je rekao da će se švicarski razgovori fokusirati na nuklearna i regionalna pitanja.

Dodao je da se o teheranskom programu balističkih raketa ne može pregovarati.

# IZRAEL
# IRAN
# PREGOVORI
# SAD
# NUKELARNI PROGRAM
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