Iran upozorava: Nema prostora za pregovore sa SAD dok se ne zaustave izraelski napadi

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) upozorio je da "nema prostora za pregovore sa SAD dok se ne zaustavi izraelska agresija".

Aragči je danas u Ženevi na sastanku s britanskim ministrom vanjskih poslova Dejvidom Lemijem (David Lammy) i njegovim kolegama iz Francuske i Njemačke.

U komentaru za državnu televiziju, Araghči je rekao da će se švicarski razgovori fokusirati na nuklearna i regionalna pitanja.

Dodao je da se o teheranskom programu balističkih raketa ne može pregovarati.