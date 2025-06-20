Prolazak britanskog ratnog broda, vojska Kine nazvala remetilačkim činom "namjerne provokacije"

Nedavni prolazak britanskog ratnog broda kroz Tajvanski moreuz, vojska Kine je nazvala remetilačkim činom "namjerne provokacije" koji potkopava mir i stabilnost.

Kako prenosi BBC ova mornarica tvrdi kako je patrola HMS Spey u srijedu bila dio dugo planiranog raspoređivanja i u skladu s međunarodnim pravom.

Ova patrola, prva koju je izvršio britanski ratni brod u četiri godine, dolazi u trenutku kada udarna grupa britanskih nosača aviona stiže u regiju na raspoređivanje koje će trajati nekoliko mjeseci.

Upotreba sile

Inače, Kina Tajvan smatra svojom teritorijom i nije isključila upotrebu sile za "ponovno ujedinjenje" ostrva.

Nisu izostale kritike Kine na račun Velike Britanije, a zbog "javnog preuveličavanja" putovanja HMS Spey-a i rekla da su tvrdnje Velike Britanije "iskrivljavanje pravnih principa i pokušaj obmanjivanja javnosti".

- Takve akcije su namjerne provokacije koje remete situaciju i potkopavaju mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu – poručuju.

Dodala je da je pratila HMS Spey tokom cijelog njegovog putovanja u moreuzu i da će kineske trupe odlučno odgovoriti na sve prijetnje i provokacije.

Sloboda plovidbe

Tajvansko ministarstvo vanjskih poslova u međuvremenu je pohvalilo patrolu kao čin koji je zaštitio slobodu plovidbe u Tajvanskom moreuzu.

HMS Spey je jedan od dva britanska ratna broda koji stalno patroliraju u Indo-Pacifičkoj regiji. Njegov prolazak kroz Tajvanski tjesnac dolazi u trenutku kada britanska udarna grupa nosača aviona, predvođena nosačem aviona HMS Prince of Wales, stiže u Indo-Pacifičku regiju na osmomjesečni boravak.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer (Keir) opisao je to kao jedno od najvećih raspoređivanja nosača aviona u ovom stoljeću, koje ima za cilj slanje jasne poruke snage protivnicima Velike Britanije i poruke jedinstva i svrhe saveznicima".