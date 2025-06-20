Izrael gađao bunker ajatolaha Ali Hamneija, zastrašujući prizori iz Beersheve...

Zračni rat između Izraela i Irana ušao je u petak u drugu sedmicu, a evropski zvaničnici pokušavali su vratiti Teheran za pregovarački sto nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će svaka odluka o potencijalnom učešću SAD-a biti donesena u roku od dvije sedmice.

Rat traje od petka

Izrael je prošlog petka počeo napadati Iran, tvrdeći da je cilj spriječiti svog dugogodišnjeg neprijatelja da razvije nuklearno oružje. Iran je uzvratio raketnim napadima i napadima dronovima na Izrael. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode.

U izraelskim zračnim napadima ubijeno je 639 ljudi u Iranu, saopćila je novinska agencija Human Rights Activists. Među poginulima su najviši vojni ešalon i nuklearni naučnici. Izrael je saopćio da je najmanje dvadesetak izraelskih civila poginulo u iranskim raketnim napadima. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi broj poginulih ni sa jedne strane.

Izrael je ciljao nuklearne lokacije i raketne kapacitete i nastojao je razbiti vladu vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, prema zapadnim i regionalnim zvaničnicima.

- Da li ciljamo pad režima? To može biti rezultat, ali na iranskom je narodu da ustane za svoju slobodu - rekao je u četvrtak izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Iran je saopćio da cilja vojne i odbrambene objekte u Izraelu, iako je pogodio i bolnicu i druge civilne objekte.

Izraelske zračne snage napale su tokom noći centar za nuklearna istraživanja i desetke vojnih ciljeva u Teheranu. Tvrdi se da su uništena tri lansera raketa, a još jedan vojni zapovjednik je ubijen. Snažna eksplozija dogodila se u Teheranu na području gdje bi se mogao nalaziti bunker ajatolaha Hamneija, prema Al Jazeeri, pozivajući se na lokalne stanovnike.