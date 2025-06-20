Izrael gađao bunker ajatolaha Ali Hamneija, zastrašujući prizori iz Beersheve...

Zračni rat između Izraela i Irana ušao je u petak u drugu sedmicu, a evropski zvaničnici pokušavali su vratiti Teheran za pregovarački sto nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će svaka odluka o potencijalnom učešću SAD-a biti donesena u roku od dvije sedmice.
Rat traje od petka
Izrael je prošlog petka počeo napadati Iran, tvrdeći da je cilj spriječiti svog dugogodišnjeg neprijatelja da razvije nuklearno oružje. Iran je uzvratio raketnim napadima i napadima dronovima na Izrael. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode.
U izraelskim zračnim napadima ubijeno je 639 ljudi u Iranu, saopćila je novinska agencija Human Rights Activists. Među poginulima su najviši vojni ešalon i nuklearni naučnici. Izrael je saopćio da je najmanje dvadesetak izraelskih civila poginulo u iranskim raketnim napadima. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi broj poginulih ni sa jedne strane.
Izrael je ciljao nuklearne lokacije i raketne kapacitete i nastojao je razbiti vladu vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, prema zapadnim i regionalnim zvaničnicima.
- Da li ciljamo pad režima? To može biti rezultat, ali na iranskom je narodu da ustane za svoju slobodu - rekao je u četvrtak izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Iran je saopćio da cilja vojne i odbrambene objekte u Izraelu, iako je pogodio i bolnicu i druge civilne objekte.
Izraelske zračne snage napale su tokom noći centar za nuklearna istraživanja i desetke vojnih ciljeva u Teheranu. Tvrdi se da su uništena tri lansera raketa, a još jedan vojni zapovjednik je ubijen. Snažna eksplozija dogodila se u Teheranu na području gdje bi se mogao nalaziti bunker ajatolaha Hamneija, prema Al Jazeeri, pozivajući se na lokalne stanovnike.
Izrael je u četvrtak optužio Iran da namjerno cilja civile upotrebom kasetne municije, koja raspršuje male bombe na širokom području. Iranska misija pri Ujedinjenim narodima nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.
Iranski projektil ponovno je pogodio Be'er Shevu na jugu Izraela - blizu zgrade Microsofta. Balistička raketa lansirana iz Irana pala je u gradu BeerShevi na jugu Izraela. Požar je izbio nakon što su krhotine pale u blizini stambenih zgrada. Projektil je pao blizu poslovne zgrade Microsofta.
Šest osoba zadobilo lakše povrede
Prema hitnoj medicinskoj službi Magen David Adom, šest osoba je zadobilo lakše ozljede. Islamska revolucionarna garda izjavila je da je zgrada Microsofta bila meta napada i dodala da polovica prihoda židovske države dolazi od izvoza tehnoloških kompanija te da Microsoft surađuje s izraelskom vojskom na području umjetne inteligencije i tehnologija presretanja raketa.
S obzirom na to da nijedna zemlja nije odustala, ministri vanjskih poslova Velike Britanije, Francuske i Njemačke, zajedno sa šefom vanjske politike Evropske unije, trebali su se u petak sastati u Ženevi s iranskim ministrom vanjskih poslova kako bi pokušali deeskalirati sukob.
- Sada je vrijeme da se prekinu teške scene na Bliskom istoku i spriječi regionalna eskalacija koja ne bi koristila nikome - rekao je britanski ministar vanjskih poslova David Lammy uoči njihovog zajedničkog sastanka s Abbasom Araqchijem, iranskim ministrom vanjskih poslova.
Američki državni sekretar Marco Rubio se u četvrtak sastao s Lammyjem i održao odvojene telefonske razgovore sa svojim kolegama iz Australije, Francuske i Italije kako bi razgovarali o sukobu.
Američki State Department je saopćio da su se Rubio i ministri vanjskih poslova složili da "Iran nikada ne može razviti ili nabaviti nuklearno oružje".