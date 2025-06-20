Hezbolahu rečeno da bude "oprezan" nakon što su osudili napade na Iran

Izraelski ministar poručio je Hezbolahu da "bude oprezan" nakon što je osudio napade na Iran i podržao Teheranove raketne odmazde.

Lekcija prethodnika

Ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) objavio je na X, upozoravajući da vođa Hezbolaha "nije naučio lekciju od svojih prethodnika".

Kac je dodao: "Predlažem libanskom posredniku da bude oprezan i da shvati da je Izrael izgubio strpljenje s teroristima koji mu prijete."

Izrael je oslabio Hezbolah sa sjedištem u Libanu (jednu od glavnih iranskih posredničkih grupa) u nizu udara, atentata i napada prošle godine.

Do sada se Hezbolah nije uključio u trenutni sukob.

Značaj odsustva

Odsustvo Hezbolaha u borbama je značajno i odražava se u praznini koju su ostavile i druge iranske posredničke grupe. Iran je finansirao i obezbjeđivao resurse za brojne milicijske grupe u regiji.

Izrael vodi rat na nekoliko frontova od 7. oktobra 2023. godine protiv mnogih od ovih grupa.

Huti sa sjedištem u Jemenu ostaju jedna od rijetkih grupa sposobnih da napadnu izraelske interese, dok su grupe poput Hamasa osakaćene nakon višemjesečnog rata.

Huti su u utorak za Al Jazeeru izjavili da će intervenisati protiv Izraela kao što je to učinio u znak podrške Palestincima u Gazi.