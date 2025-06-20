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PORUČIO KAC

Hezbolahu rečeno da bude "oprezan" nakon što su osudili napade na Iran

Libanski posrednik mora shvatitit da je Izrael izgubio strpljenje, kazao je Kac

Izrael Kac. Anadolija

Dž. R.

20.6.2025

Izraelski ministar poručio je Hezbolahu da "bude oprezan" nakon što je osudio napade na Iran i podržao Teheranove raketne odmazde.

Lekcija prethodnika

Ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) objavio je na X, upozoravajući da vođa Hezbolaha "nije naučio lekciju od svojih prethodnika".

Kac je dodao: "Predlažem libanskom posredniku da bude oprezan i da shvati da je Izrael izgubio strpljenje s teroristima koji mu prijete."

Izrael je oslabio Hezbolah sa sjedištem u Libanu (jednu od glavnih iranskih posredničkih grupa) u nizu udara, atentata i napada prošle godine.

Do sada se Hezbolah nije uključio u trenutni sukob.

Značaj odsustva

Odsustvo Hezbolaha u borbama je značajno i odražava se u praznini koju su ostavile i druge iranske posredničke grupe. Iran je finansirao i obezbjeđivao resurse za brojne milicijske grupe u regiji.

Izrael vodi rat na nekoliko frontova od 7. oktobra 2023. godine protiv mnogih od ovih grupa.

Huti sa sjedištem u Jemenu ostaju jedna od rijetkih grupa sposobnih da napadnu izraelske interese, dok su grupe poput Hamasa osakaćene nakon višemjesečnog rata.

Huti su u utorak za Al Jazeeru izjavili da će intervenisati protiv Izraela kao što je to učinio u znak podrške Palestincima u Gazi.

# BLISKI ISTOK
# SUKOB
# IZRAEL
# HAMAS
# IRAN
# HEZBOLLAH
# HUTI
# ISRAEL KATZ
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