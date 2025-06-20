UN: Izrael je na crnoj listi zemalja koje krše prava djece drugu godinu zaredom

Ujedinjene nacije drugu godinu zaredom drže Izrael na svojoj crnoj listi zemalja koje krše prava djece.

Zapanjujući porast

UN je jučer objavio svoj godišnji izvještaj o djeci u oružanim sukobima, usred kontinuiranih kritika Izraela zbog njegove vojne aktivnosti i humanitarne krize u Gazi.

U dokumentu je detaljno opisan "zapanjujući porast od 25 posto u teškim kršenjima prava" djece mlađe od 18 godina u 2024. godini u poređenju sa 2023. godinom.

Gaza i Zapadna obala bile su među najgorim područjima za takva kršenja u koja su uključena ubistva 1.259 palestinske djece i ranjavanje 941 druge djece u Gazi.

Ministarstvo zdravstva u Gazi kojim upravlja Hamas ima mnogo veće brojke, ali UN ima stroge kriterije i rekao je da su njegovi procesi verifikacije u toku.

Antonio Giteres (Guterres), generalni sekretar UN-a, rekao je da je "zgrožen" i "duboko uznemiren" - posebno zbog velikog broja djece koju su ubile izraelske snage.

Teška situacija

Dok se veliki dio fokusa na Bliskom istoku preusmjerio na borbe između Izraela i Irana, situacija u Gazi i dalje je teška.

Nakon izraelske blokade pomoći, još uvijek nema dovoljno hrane i vode.

A nakon što je UN zamijenjen kao glavni distributer pomoći za grupu koju podržavaju SAD, ponovljeni su izvještaji o smrtonosnim pucnjavama oko punktova za pomoć.

UN je također zadržao Hamas, čiji je teroristički napad na Izrael 7. oktobra 2023. izazvao najnoviji rat u Gazi, i Palestinski džihad na crnoj listi.