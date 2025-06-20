Nakon iranskog napada na Be'er Shevu: Razorene zgrade i automobili

Reuters je objavio fotografije koje prikazuju razmjere razaranja u izraelskom gradu Be'er Sheva nakon direktnog iranskog raketnog udara.

Vide se razorene zgrade i vozila, ruševine posvuda, a ulice podsjećaju na ratnu zonu.

Podsjećamo, raketni napad dogodio se jutros, kada je jedna od iranskih raketa, lansiranih prema jugu Izraela, direktno pogodila Be'er Shevu.

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da je došlo do tehničkog kvara na sistemu protivzračne odbrane, što je omogućilo projektilu da neometano pogodi naseljeno područje.

Gradonačelnik Be'er Sheve potvrdio je da se radi o direktnom udaru, a ne o padu ostataka presretnute rakete. Eksplozija je izazvala velike požare i gusti dim, dok su brojne zgrade pretrpjele značajnu štetu.

Prema zadnjim informacijama, u napadu je povrijeđeno najmanje 18 osoba, dok je 30 ljudi zatražilo medicinsku pomoć zbog paničnih napada.

Sukob između Irana i Izraela traje već osam dana, a ovo je jedan od najsnažnijih udara u dosadašnjem toku eskalacije. Još uvijek nije jasno koliko je raketa ukupno ispaljeno, niti koliko ih je uspješno presretnuto. Zvanično saopćenje izraelske vojske o detaljima ovog napada se i dalje očekuje.