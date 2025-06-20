Tramp se okružio povjerljivim ljudima za donošenje ključnih odluka: Potpuno ignoriše dvije osobe

Donald Tramp (Trump) se u zadnje vrijeme oslanja na malu grupu savjetnika pri donošenju ključnih odluka dok razmatra mogućnost naređivanja američke vojne akcije protiv Irana s ciljem gađanja njegovog nuklearnog programa, prema izvorima NBC News.

Savjetnički krug

Iako rutinski pita širi krug ljudi šta misle da bi trebao učiniti, Tramp često donosi odluke uz konsultacije sa samo nekolicinom zvaničnika administracije, uključujući potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance), šeficu osoblja Bijele kuće Suzi Vajls (Susie Wiles), zamjenika šefa osoblja Stefana Milera (Stephena Millera) i državnog sekretara Marca Rubija, koji trenutno obavlja i funkciju privremenog savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Tramp se također oslanja na svog izaslanika za Bliski istok, Stiva Vitkofa (Stevea Witkoffa), kada donosi odluke koje spadaju u njegovu nadležnost.

Dok odlučuje da li će direktno uključiti SAD u rat s Iranom, Tramp je na neki način proširio, ali i suzio svoj savjetnički krug.

Uklonio je s ključnih pozicija direktoricu Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard, koja se protivi američkim napadima na Iran, a također se više ne oslanja redovno na ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth) kao dio procesa donošenja odluka.

Glasnogovornik Ministarstva odbrane Šon Parnel (Sean Parnell) odbacio je tvrdnje da Hegset nije aktivno uključen.

- Ova tvrdnja je potpuno netačna. Sekretar svakodnevno više puta razgovara s predsjednikom i ove sedmice je s njim bio u Sobi za krizne situacije - rekao je Parnell u saopštenju.

Tramp također sluša generala Dana Kejna (Caine), predsjednika Združenog štaba; generala Erika Kurillu, komandanta Centralne komande SAD-a; i direktora CIA-e Džona Retklifa (John Ratcliff).

Haotični razgovori

Za razliku od gotovo svih predsjednika SAD-a nakon Drugog svjetskog rata, Tramp se ne oslanja na starije zvaničnike koji pažljivo pripremaju opcije vanjske politike i vojne akcije, kako bi ih zatim s njim razmotrili na strukturiran i promišljen način.

On o vanjskoj politici razgovara sa zvaničnicima svoje administracije, kao i s brojnim stranim liderima i kontaktima izvan vlade.

Međutim, ti razgovori su često neformalni i haotični. Kao rezultat toga, postoje vjerovatno manje prilike da zvaničnici ili viši vojni komandanti preispitaju njegove pretpostavke ili izraze zabrinutost zbog određenog kursa djelovanja, rekla su dva izvora za NBC.

Kada je prošlog mjeseca Tramp objavio da ukida sankcije Siriji nakon sastanka sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, viši zvaničnici su bili zatečeni.

Zvaničnici Ministarstva finansija nisu imali nikakvo upozorenje da će dati takvu objavu, niti su bile poduzete tehničke pripreme za sprovođenje poteza koji je zahtijevao razgovore s inostranim bankama i sirijskim zvaničnicima.

Otkako se vratio u Bijelu kuću u januaru, Tramp je drastično smanjio Vijeće za nacionalnu sigurnost, koje tradicionalno sarađuje s drugim saveznim agencijama na izradi političkih opcija i utvrđivanju njihovih mogućih posljedica, posebno kada je riječ o mogućim vojnim akcijama.