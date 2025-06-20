Ambasador Irana u BiH Abuzar Ebrahimi Torkaman za "Avaz": Pod izraelskim bombama se ne može pregovarati

Svijet strijepi zbog rata između Irana i Izraela, koji je počeo prije tačno sedam dana.

Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini Abuzar Ebrahimi Torkaman rođen je u Teheranu i proteklih dana prati dešavanja u svojoj domovini iz Sarajeva. U vrlo otvorenom intervjuu za “Dnevni avaz” govorio je o ratu koji je pokrenuo Izrael, ulozi Irana, nuklearnom naoružanju, ali i o očekivanja od međunarodne zajednice.

Vojni napad

Kako Iran vidi svoju ulogu u trenutnom sukobu s Izraelom, posebno u svjetlu sve učestalijih tvrdnji da Teheran destabilizira Bliski istok, naročito zbog svojih nuklearnih ambicija?

- Mnogo vam hvala što ste uradili ovaj intervju. Prvo, želio bih izraziti svoje prijateljstvo i poštovanje svim narodima u BiH. I da podsjetim da oni koji poznaju historiju Islamske Republike Iran znaju da Iran nikada nije započeo nikakav rat.

U petak ujutro, 13. juna, na našu zemlju je izvršen vojni napad. Ovaj vojni napad dogodio se u trenutku kada su pregovori Irana i SAD još bili u toku i nijedna strana nije objavila da su pregovori došli do zastoja. Prema našem mišljenju, ovaj vojni napad nije samo nepoštivanje suvereniteta jedne zemlje, već je i nespojiv s humanitarnim načelima. Napad na Islamsku Republiku Iran jasno je kršenje člana 2. (tačke 4.) Povelje Ujedinjenih nacija, koji izričito zabranjuje prijetnju silom ili upotrebu sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države.

Smatra li Iran nedavni napad na izraelske ciljeve činom legitimne samoodbrane?

- Pravo na samoodbranu je legitimno pravo priznato Poveljom Ujedinjenih nacija u članu 51. Teheran je više puta izjavio da namjerava koristiti nuklearnu energiju u mirnodopske svrhe, te su zbog toga inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju uvijek nastavljali svoje inspekcije i potvrđivali njenu miroljubivu prirodu. Jer, iranska nuklearna postrojenja rade pod punim nadzorom i zaštitnim mjerama Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Pod kojim bi uvjetima Iran bio spreman na deeskalaciju?

- Teheran je objavio da pristaje na pregovore pod uvjetom da agresor prekine svoju agresiju. Niko ne smatra pregovore pod bombardiranjem i vojnim napadom prikladnim rješenjem.

Historijska uloga

Kakvu reakciju očekujete od međunarodne zajednice, posebno Ujedinjenih nacija i evropskih zemalja, u ovom trenutku pojačanih tenzija?

- Naša očekivanja od međunarodne zajednice su da zna ko je započeo rat i da odigra svoju historijsku ulogu. Šutnja naspram zločina protiv naroda Gaze, koji su doveli do smrti hiljada žena i djece, te ignoriranje presude sudaca Međunarodnog kaznenog suda, donesene u novembru 2024. godine, doveli su do toga da smo danas svjedoci još više zločina. Naravno, neke islamske i neislamske zemlje su ozbiljno postupile u ispunjenju svoje historije uloge i osudile agresora. Poduzimanje mjera naspram međunarodne arogancije je ljudska dužnost svakoga.

Koju biste poruku uputili građanima BiH, koji sa zabrinutošću prate dešavanja na Bliskom istoku?

- Dragim građanima Bosne i Hercegovine, iz svih naroda, izražavam svoje iskreno poštovanje i podsjećam na pjesmu Sadija Širazija:

“Sinovi Adema jednog su tijela dijelovi, u stvaranju iz dragulja jednoga postali, kad sudbina jedan organ bolu izloži, smirit se ne mogu ni drugi dijelovi.” I iskreno zahvaljujem svima onima koji su izrazili solidarnost u ovom trenutku.

Okrutno nametnuta patnja

- Svako ljudsko biće osjeća bol i tjeskobu zbog patnje drugih, posebno patnje koja je okrutno nametnuta jednoj naciji. Velika iranska nacija ima gotovo 90 miliona stanovnika, od kojih su više od 90 posto muslimani. Imamo 15 susjeda. Oduvijek smo živjeli sa susjedima u dobrosusjedskim odnosima. Moja zemlja je oduvijek igrala neusporedivu ulogu u ljudskoj kulturi i civilizaciji. Napad na moj narod je napad na humanost i bogatu kulturu čovječanstva, a to mi svakako uzrokuje unutarnju patnju – rekao je Ebrahimi Torkaman.