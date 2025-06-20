Pejanović za "Avaz": Ako se sukobi ne zaustave, može nas zateći mnogo šira eskalacija rata na Bliskom istoku

Ratna žarišta u svijetu, s eskalacijom rata Izraela i Irana, stvaraju nove opasnosti za međunarodni mir, izjavio je za “Avaz” potpredsjednik Akademija nauka i umjetnosti BIH i nekadašnji član Predsjedništva RBiH, Mirko Pejanović. Zbog toga ga ne čudi ga što se vijest s Bliskog istoka pomno prate i u našoj zemlji.

- To nam stvara strepnje, zebnje, ljudi se pitaju hoće li ovo stati, jer svi ratovi koji se na taj način odvijaju ne samo da donose velika stradanja civila – vidjeli smo to u Kijevu, sad gledamo u Teheranu i Tel Avivu, gledamo to svaki dan u Gazi - dovode u pitanje međunarodni mir. Vodeće svjetske sile – SAD, Kina, Ruska Federacija, zajedno države EU i UN-om su pred izazovom da nekako zaustave ova ratna razaranja. Ako se to ne uradi onda nas može zateći mnogo šira eskalacija rata na Bliskom istoku, pa i šire – kaže Pejanović.

Počasni građanin

Sutra će u Bužimu biti organizirana promocija njegove knjige “BiH - 30 godina od sticanja nezavisnosti”, a dan poslije Pejanović će s predstavnicima lokalnih vlasti položiti cvijeće na spomen obilježje generalu Izetu Naniću. Stanovnici ove općine gaje posebne odnose s članovima ratnog Predsjedništva RBiH, zbog odluke iz 1994. kojom je Bužim dobio status općine, a Pejanović je počasni građanin ove lokalne zajednice.

I naslov Pejanovićeve knjige asocira na izazove s kojima se BiH suočava danas, dok svjedočimo višemjesečnoj političkoj krizi čiji se kraj predviđa tek nakon izbora u oktobru iduće godine.

- Formiranje nove većine ide teško i zaista je moguće da se u tome ne uspije i da ova godina bude potpuno izgubljena. To je nešto što se do sada nije dešavalo, a zapravo to govori da stranački sistem u BiH ne može funkcionirati po principu – partneri smo u vlasti dok se jedni drugima sviđamo, a kad se ne sviđamo razići ćemo se. To ne poznaje nijedna parlamentarna demokratija. Mi u izbornom zakonu nemamo vanredne izbore kao institut, očito je da će se to morati osigurati i da na taj način, u svim situacijama kad parlamentarna većina izgubi povjerenje u Parlamentu, dobijemo vanredne izbore, kao i u drugim evropskim zemljama – kaže Pejanović.

Naglašava da je kriza u konkretnom slučaju još složenija, jer SNSD nije samo “iskočio” iz većine, nego je odlukama u NSRS pokrenuo urušavanje ustavnog sistema i Dejtonskog sporazuma, ali i političke stabilnosti i sigurnosti u ovoj zemlji.

- Da bi se to prevazišlo nisu dovoljne samo sudske odluke. Moraju se otvoriti politički procesi. Ako ne ide formiranje nove većine, onda bi visoki predstavnik morao imati neke mjere koje bi otvorile proces, jer ne može zemlja živjeti bez donošenja zakona u Parlamentu i ostvarivanja uslova za nastavak integracija u EU. Treba podsjetiti da je milijarda eura iz Plana rasta na čekanju, a naša zemlja ulazi u sve teže probleme – ističe Pejanović.

Istrošeni akteri

Na pitanje plaši li se za budućnost zemlje sa sadašnjom garniturom političara, Pejanović odgovara da su se mnogi akteri u aktuelnoj vlasti istrošili jer dugo traju na političkoj sceni.

- Život traži nove ljude, ljude koji imaju ideje, vizije i rješenja i mi ćemo do toga zasigurno doći na novim izborima. Bilo je kriza u postdejtonskom razvoju BiH, bit će ih još, ali BiH uvijek ide naprijed, jer njena izgradnja je internacionalizirana. Ona je u brizi EU i njenih institucija i Vijeća sigurnosti UN-a, jer ovdje se prije svega radi o mirovnom procesu, a u okviru njega i integracijskom procesu za postizanje uslova za članstvo u EU. najbolje je podsjetiti na ono što je na ovakvo pitanje odgovorio jedan naš fratar iz Posavine. BiH je imala teškoća i uvijek ih je savladala, a oni koji su ih pravili su zaboravljeni u istoriji. BiH kao država ne može biti upitna, a sa snagama koji je žele urušiti valja se boriti i dalje. Ne samo mi, nego i subjekti međunarodne zajednice – naglašava Pejanović.