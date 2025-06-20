Iranski projektili pogodili centar Haife, izraelska odbrana nije uspjela sve presresti

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci trenutka udara iranskih projektila na izraelski grad Haifu, pri čemu je pogođen sam centar grada. Prema dostupnim informacijama, iz Haife dolazi najviše snimaka razaranja, a pogođeno je i područje u kojem se nalazi važna gradska infrastruktura.

Lokalni izraelski mediji izvještavaju da su mete napada bile lokacije širom zemlje. Osim Haife na sjeveru, pogođeni su i Be'er Ševa na jugu – koji je već ranije bio česta meta – kao i područje Jerusalema, gdje je zabilježen najmanje jedan direktan pogodak.

Napad dolazi kao odgovor na prethodne izraelske zračne udare na ciljeve u Iranu. Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) ispalio je najmanje 20 balističkih projektila prema izraelskoj teritoriji.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su aktivirani sistemi protivzračne odbrane te da su u toku presretanja više projektila, naročito iznad Tel Aviva. Ipak, čini se da je više raketa uspjelo probiti odbranu i pogoditi ciljeve na terenu.

Novinska agencija Reuters ranije je javila da su eksplozije zabilježene iznad Tel Aviva i Jerusalema, neposredno nakon što je izraelska vojska potvrdila da pokušava presresti iranske projektile. Sirene za uzbunu oglasile su se širom zemlje, a građani su pozvani da se sklone u skloništa.