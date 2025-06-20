Iranci se hvale nadmoćnošću nad Izraelcima: "Ispalili smo samo jednu raketu i ona je pogodila metu"

Iranski mediji trijumfalno su objavili da je Teheran ispalio samo jednu raketu koja je pogodila cilj, ističući time slabosti izraelske vazdušne odbrane.

- Iran je uspio uništiti metu južno od okupiranih teritorija nakon što je lansirao samo jednu raketu, koju izraelski sistemi protivvazdušne odbrane nisu uspjeli presresti, prema snimcima, kao i izvještajima hebrejskih medija - prenose iranski državni kanali.

Na videosnimcima koji kruže internetom vidi se gust dim iznad pogođenog područja u Be'er Ševi, kao i višespratnice koje su pretrpjele materijalnu štetu.

Dalje navode da se, kako tvrde, sposobnost Izraela da presreće rakete smanjuje, dok Iran nastavlja raketne udare sedmicu dana nakon što su izraelski vazdušni napadi pogodili ciljeve unutar Irana.

S druge strane, izraelski mediji potvrdili su da je Be'er Ševa drugu noć zaredom bila meta napada. Times of Israel javlja da je u posljednjem napadu povrijeđeno najmanje sedam osoba.