Dok Izrael bombarduje Iran: Zvaničnici izašli s građanima na ulice da pokažu da se ne boje

Širom Irana su održane demonstracije protiv izraelskih napada, a na njima su se pojavili i visoki vojni i politički zvaničnici kako bi se poslala poruka da se ne boje.

Podsjećamo, Izrael je prošle sedmice pokrenuo napad na Iran u kojem su ubili skoro kompletan vojni vrh i nuklearne naučnike.

Ipak, sudeći po demonstracijama to je samo stvorilo još veće jedinstvo u Iranu.

Kako piše Al Jazeera, posebno je bila upečatljivih scena nakon džume na Univerzitetu u Teheranu. Ljudi su skandirali i mahali zastavama Irana, Palestine i Hezbolaha.

Okupljeni su tražili odmazdu Irana, a mnogi su držali fotografije ajatolaha Alija Hamneija. On je pozvao na solidarnost među ljudima nakon što su počeli izraelski napadi.

Na skupu su se pojavili predsjednik Vrhovnog suda Irana Golam Hosein Mohseni Ejei i bivši komandant Iranske revolucionarne garde general-major Mohamed Ali Džafari., kao i nekoliko ministara i parlamentaraca.