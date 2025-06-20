Jevrejski novinar: Netanjahuov plan "Velikog Izraela" podstiče haos na Bliskom istoku

Jevrejski novinar Martin Gak, koji živi u Njemačkoj, rekao je da trenutni haos na Bliskom istoku proizlazi iz nastojanja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da realizuje projekat "Velikog Izraela" i transformiše zemlju u dominantnu regionalnu silu.

U razgovoru za Anadolu, Gak je kritikovao agresivne akcije Izraela u regionu kao nelegitimne i duboko destabilizujuće.

- Ovo apsolutno nema nikakve veze sa samoodbranom. Ne bih ovo čak ni nazvao preventivnim napadom. Ovo je samo preventivno uništenje i istrebljenje", kazao je o izraelskim napadima, navodeći da je očigledno "da ako potpuno uništite cijelu regiju, barem u principu, ne bi bilo instrumenata za odgovor ili odbranu.

Upozorio je da izraelsko ponašanje, iako ne nužno antijevrejsko, dovodi do sve većeg antiizraelskog raspoloženja kroz generacije.

- Izraelci su govorili konkretno o Netanyahuu, njegovoj koaliciji i desnici Izraela. Postoji ljevica koja je generalno zadovoljna izraelskim granicama, čak i ako to uključuje proširenje na Zapadnu obalu i Gazu - izjavio je iznoseći mišljenje da postoji opći teritorijalni interes.

- Da budem sasvim iskren, plan je mnogo, mnogo veći od teološkog plana velikog Izraela - poručio je Gak.

Taktike slične Rusiji

Prema njegovim riječima, Izrael sada djeluje na Bliskom istoku koristeći taktike slične onima koje je koristila Rusija.

- Ako pogledate Gazu, ako pogledate šta se dogodilo u južnom Libanu, slike bi trebale veoma podsjećati na Grozni u drugom čečenskom ratu. I mislim da je ovo, ili Alep, nakon ruskog bombardovanja, nakon što su Rusi stali na stranu Assada (svrgnuti sirijski predsjednik Bashar al-Assad). Dakle, mislim da ono što vidimo je ruski plan potpunog uništenja - pojasnio je.

Ukazao je na ono što vidi kao nekontroliranu i neodgovornu moć, rekavši: „Ovo je namijenjeno tome, zajedno s ovom vrstom razmetanja nekažnjivošću Izraelaca koji odlaze na različita mjesta i pokazuju se usred bijela dana, razmećući se činjenicom da ih niko ne može dirati, čak i dok masakriraju hiljade djece, žena, staraca, muškaraca i tako dalje. To je u suštini da se pokaže da postoji... neograničena i neograničena moć.“

Gak tvrdi da ambicije Izraela sada premašuju biblijsku ideju "Velikog Izraela", umjesto toga odražavajući globalne supersile.

- Bilo kakav proboj te moći, slično kao što ste to učinili u SAD-u... vidjeli smo šta to znači u Afganistanu. Vidjeli smo šta to znači u Iraku. Vidjeli smo šta to znači mnogo, mnogo godina širom Latinske Amerike", rekao je Gak, poručivši da je to u suštini "apsolutno nekontrolisana i neograničena sila koja ne poštuje međunarodno pravo ili bilo kakve parametre ili bilo koje principe na kojima gradimo poslijeratni pravni poredak.

Mišljenja je da smo upravo to vidjeli s Rusijom.

- Rusija je ušla u Ukrajinu prilično u istom duhu, a Rusija je ušla u Čečeniju s istim duhom, i zapravo se rasporedila u istom obliku - kazao je.

Gak je prozvao krajnje desničarske izraelske ministre, poput Itamara Ben Gvira i Bezalela Smotricha, koji otvoreno govore o projektu "Velikog Izraela".

- Netanjahu je uglavnom zabrinut za sebe, a on je čovjek koji u suštini nema osjećaj časti, tako da će učiniti sve što može da se održi na površini - rekao je, dodajući da će Netanjahu morati platiti cijenu zbog njihovog prisustva u svom kabinetu, "što u suštini znači podmazivanje mehanizma koji bi zapravo pogurao narativ o 'Velikom Izraelu' i ekspanzionistički projekat".

Prema Gaku, ove ličnosti vrše intenzivan pritisak na Netanjahua da djeluje po ekspanzionističkim planovima.

- Ne govorimo samo o južnom Libanu. Govorimo o stvarima koje bi mogle ići sve do dijelova Sirije, a koje bi zauzele dijelove Egipta. Mislim, govorimo o zaista kancerogenoj verziji nacionalizma i ekspanzionizma, kakvu vjerovatno nismo vidjeli još od nacizma - pojasnio je.

Gomila ludaka

Gak je upozorio da su najopasnije grupe u Izraelu danas one koje sve što doživljavaju kao prijetnju vide kao metu napada - svjetonazor koji on naziva "globalnom sigurnošću".

- U Izraelu postoje glasovi koji kažu da je polufinale... protiv Irana, a zatim će igrati finale protiv Turske. Dakle, razgovor uopće nije o biblijskoj mapi hebreizma. Gdje god vide potencijalnu odgovornost ili sigurnosnu ranjivost, ovi ljudi su dovoljno poremećeni da zapravo pomisle na mogućnost rata čak i tamo - poručio je.

Naglašavajući da ova ideologija nema nikakve veze s judaizmom, Gak je zaključio: "Judaizam je u suštini religija egzila, zar ne? Judaizam je ono što ste imali u Istanbulu, ono što ste imali u Toledu u Španiji, ono što ste imali u Buenos Airesu, ono što ste imali u Njemačkoj."

- Ovo nije judaizam. Ovo je u osnovi gomila ludaka koji misle da Jevreji trebaju izgledati kao Makabejci, kao da idu okolo s mačevima i štitovima. Dakle, oni su opasni - zaključio je.