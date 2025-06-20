Demonstracije širom Irana: Spaljivali zastave Izraela i SAD

Hiljade Iranaca izašlo je u petak na ulice Teherana i drugih gradova kako bi protestovalo protiv Izraela, a mnogi su mahali zastavama i uzvikivali antizapadne parole.
Nakon toga su palili zastave Izraela i SAD, a fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama.
Snimci na iranskoj državnoj televiziji prikazuju velike mase ljudi kako šetaju ulicama Teherana. Neki su nosili fotografije iranskih komandanta koji su ubijeni u izraelskim napadima od početka sukoba.
Drugi su mahali zastavama libanske militantne grupe Hezbolah — jednog od ključnih regionalnih saveznika Irana.