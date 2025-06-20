Masakr u redu za hranu u Gazi: Izraelci pucali, pa pozvali avion, najmanje 60 mrtvih

Ubijena su 23 Palestinca, a ranjene su desetine, prema podacima bolnice Al-Avda. Očevici su rekli za Anadolu da ekipe na terenu ne mogu još uvijek doći do svih mrtvih i ranjenih.

Prvi napad izveden je na Palestince koji su čekali humanitarnu pomoć u blizini raskrsnice Al-Šohada u izbjegličkom kampu Nuseirat.

Najmanje 60 Palestinaca je ubijeno, a desetine su ranjene u dva izraelska zračna napada u centralnoj Gazi, prema palestinskim medicinskim izvorima.

Akcije traženja i spašavanja otežava kontinuirano bombardovanje izraelskih snaga.

Izraelska vojska za AFP je navela da su njeni vojnici u oblasti koridora Netzarim ispalili “upozoravajuće hice” na “osumnjičene” koji su im se približavali. Kada se oni nisu zaustavili, “avion je izveo napad i eliminisao osumnjičene kako bi otklonio prijetnju”, navodi se u vojnom saopćenju.

U odvojenom napadu, ubijeni su brojni Palestinci ubijeno u izraelskom napadu na stambenu zgradu u Deir al-Balahu, prema Palestinskom društvu Crvenog polumjeseca.

Dvoje Palestinaca je ubijeno, a desetero je ranjeno u napadu izraelskog drona na grupu civila u blizini bolnice Al-Šifa u zapadnom dijelu grada Gaze, rekli su ljekari za Anadoliju. U drugom napadu dronom ubijena je jedna osoba, a druge su ranjene u naselju Shejaiya, istočno od grada, dodali su.

Na jugu Gaze, 13-godišnjeg Rafifa Alaa Khalila Al-Bureima ubile su izraelske snage u blizini industrijske zone sjeverno od Kan Junisa, dok je nekoliko civila ranjeno, prema riječima ljekara. U odvojenom napadu dronom u blizini džamije Al-Sunija u Kan Junisu ubijeno je troje Palestinca, rekli su.