Izraelska vojska tvrdi da je napala vojnu infrastrukturu u jugozapadnom Iranu

Izrael je od 13. juna ciljao iranske nuklearne i vojne lokacije i osoblje zračnim napadima, izazivajući iranske napade odmazde.

- Malo prije, IAF (zračne snage) je pogodio raketne baterije zemlja-zrak u jugozapadnom Iranu - navodi se u saopćenju vojske.

Izraelski borbeni avioni napali su u petak vojnu infrastrukturu u jugozapadnom Iranu, saopćila je vojska, javlja Anadolu.

Neprijateljstva su izbila prošlog petka kada je Izrael pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopćile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 25 ljudi, a stotine povrijeđeno.

U međuvremenu, u Iranu je u izraelskom napadu ubijeno 639 ljudi, a više od 1.300 ranjeno, prema izvještajima iranskih medija.