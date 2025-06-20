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RUSKI PREDSJEDNIK

Putin: "Rusija traži priznavanje realnosti na terenu, a ne kapitulaciju Ukrajine"

Tvrdi da se situacija između Irana i Izraela ne može porediti sa sukobom između Moskve i Kijeva

Vladimir Putin. Anadolija

Anadolija

20.6.2025

 Rusija ne traži kapitulaciju Ukrajine, već priznavanje realnosti utvrđene na terenu, rekao je u petak predsjednik Vladimir Putin, javlja Anadolu.

- Ne tražimo kapitulaciju Ukrajine. Tražimo priznavanje realnosti koja se razvila na terenu - rekao je na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

Putin se također osvrnuo na trenutne tenzije na Bliskom istoku, rekavši da se situacija između Irana i Izraela ne može porediti sa sukobom Rusije i Ukrajine.

Na pitanje da li smatra "normalnim" prijetnje upućene iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju (Khamenei), Putin je odgovorio da se nada da će takvi "argumenti" ostati na nivou retorike i da neće dalje eskalirati.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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