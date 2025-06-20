Iran pogodio najvažniji izraelski naučno-istraživački institut

Naučnici prestižnog Naučnog instituta Weizmann pokušavaju spasiti svoje eksperimente nakon što je iranski projektil uništio zgradu u kojoj se nalazilo desetine najsavremenijih laboratorija.

Projektil je rano ujutro u nedjelju pogodio kampus instituta u Rehovotu, na južnoj periferiji Tel Aviva, pri čemu je oštetio više zgrada.

Nitko nije povrijeđen jer je kampus bio prazan preko noći, ali je jedan dio zgrade potpuno srušen, dok su u drugim dijelovima izbijeni zidovi.

"Spašavali smo uzorke iz zgrada"

Dok je požar još gorio, naučnici su pokušavali u ruševinama pronaći svoje uzorke.

- Učinili smo što smo mogli kako bismo spasili što više uzoraka iz laboratorija, iz zgrada, boreći se protiv vatre - rekao je fizičar Roe Ozeri, potpredsjednik instituta za razvoj i komunikaciju, za Reuters.

Izrael je prošlog petka pokrenuo masovne napade na Iran, tvrdeći da se ta zemlja nalazi na pragu razvoja nuklearnog oružja. Iran, koji tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski, uzvratio je masovnim raketnim i dron napadima na Izrael.

U izraelskim napadima poginuli su istaknuti iranski nuklearni fizičari, najviši vojni zapovjednici, a oštećene su nuklearne sposobnosti Irana. Također, poginule su stotine civila.

S druge strane, iranski napadi odnijeli su 24 civilne žrtve i oštetili stotine objekata, uključujući bolnicu u Beršebi.

Iran nije zvanično potvrdio da je napao Weizmannov institut.

Suradnja s vojskom

Institut se uglavnom bavi istraživanjima u medicini i nauci, ali ima i veze sa odbranom. U oktobru 2004. godine objavio je saradnju s najvećom izraelskom odbrambenom kompanijom Elbit na razvoju "bio-inspirisanih materijala za odbrambene namjene".

Weizmann je multidisciplinarna institucija koja istražuje oblasti poput genetike, imunologije i astrofizike. Osnovan je 1934. godine i spada među vodeće svjetske institute.

Najvažniji je izraelski naučno-istraživački institut. Prema procjenama instituta, šteta od napada iznosi između 300 i 500 miliona američkih dolara.