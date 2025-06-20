General IDF-a upozorava: "Izraelci se moraju pripremiti na dugotrajnu kampanju"

Načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, izjavio je da se Izraelci moraju pripremiti za "dugotrajnu kampanju" protiv Irana kako bi se "eliminisala prijetnja ovih razmjera".

General Zamir je naglasio da Iran "godinama razvija jasan plan za uništenje države Izrael" te da je u posljednjim mjesecima "taj plan dostigao tačku bez povratka, jer su njihove sposobnosti postale operativne". Informaciju je prenio The Times of Israel.

- Kampanju smo započeli dok je Iran raspolagao s oko 2.500 raketa zemlja-zemlja, uz visok tempo proizvodnje, tako da su u naredne dvije godine mogli dosegnuti brojku od oko 8.000 raketa - rekao je Zamir.

"Primorani na akciju"

On navodi da su iranski balistički program, mreža posredničkih snaga na Bliskom istoku i nuklearni napredak "primorali Izrael da izvede preventivni udar".

- IDF neće stajati po strani i posmatrati kako se prijetnje razvijaju. U skladu s novom doktrinom, djelovat ćemo proaktivno i unaprijed, kako bismo spriječili egzistencijalnu prijetnju i odgovorili na svaki izazov - poručio je general.

Zamir je istakao da se izraelska vojska "godinama pripremala za ovu operaciju" i da je ona pokrenuta "zahvaljujući usklađenosti operativnih i strateških uslova".

- Da smo odložili, riskirali bismo gubitak tih uslova i ulazak u kampanju iz izrazito nepovoljnog položaja. Shvatili smo da nam historija ne bi oprostila da sada ne djelujemo kako bismo zaštitili postojanje jevrejskog naroda u državi Izrael - rekao je.

General je također istakao da su početni "iznenadni" udari izraelske vojske na Iran "postigli izvanredne rezultate".

- Eliminisali smo neprijateljsko visoko komandno osoblje, nanijeli ozbiljnu štetu komponentama nuklearnog programa, otvorili vazdušni koridor prema Teheranu, identifikovali i uništili oko polovinu lansirnih rampi, od kojih su neke bile spremne za lansiranje za svega nekoliko minuta, i iznenadili neprijatelja uprkos njegovoj povišenoj borbenoj gotovosti - naveo je Zamir.

"Kampanja nije završena"

Nadalje je poručio: "Dragi građani Izraela, osim ofanzivnih operacija, nastavlja se i odbrana domaćeg fronta. Ovo je drugačiji izazov od svega što smo do sada poznavali. Neprijatelj, u svojoj slabosti, namjerno pogađa civile, što smo opet vidjeli u nedavnom raketnom napadu. Naši neprijatelji ne razumiju da je izraelski domaći front izvor snage IDF-a, a ne njegova slabost."

- Pripremamo se za niz mogućih scenarija. Pokrenuli smo najkompleksniju kampanju u našoj historiji. Cilj je eliminisati prijetnju ovakvih razmjera, protiv ovakvog neprijatelja, što zahtijeva spremnost na dugotrajnu borbu. IDF je za to spreman. Sa svakim danom, naša sloboda djelovanja raste, dok se neprijateljeva smanjuje - rekao je general Zamir.

Na kraju je poručio: "Kampanja nije završena. Iako smo ostvarili značajne uspjehe, pred nama su još teški dani i moramo ostati budni i ujedinjeni dok misija ne bude okončana. Siguran sam da ćemo zajedno završiti ovu kampanju kao pobjednici."