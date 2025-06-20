Putin upozorava na rizik Trećeg svjetskog rata: "Zabrinjavajuće je, ne šalim se"

Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt-Peterburgu, ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je zabrinutost zbog rastućih globalnih tenzija i mogućnosti izbijanja velikog sukoba.

Na pitanje smatra li da svijet ide prema Trećem svjetskom ratu, Putin je ozbiljno odgovorio: "Zabrinjavajuće je. Govorim bez ironije, bez šale."

Prvo se osvrnuo na rat u Ukrajini, a potom i na sukob između Izraela i Irana.

- Naravno, postoji veliki potencijal za sukobe. On raste i doslovno je pred našim nosom – i direktno nas se tiče - rekao je Putin.

- To od nas, naravno, zahtijeva ne samo pažljivo praćenje svega što se događa, nego i traženje rješenja… po mogućnosti mirnim putem, u svim pravcima - poručio je ruski predsjednik.