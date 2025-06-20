Završeni pregovori EU i Irana: "Teheran ne smije imati nuklearno oružje"

U Ženevi su okončani cjelodnevni pregovori ministara vanjskih poslova Evropske unije i iranske delegacije, čiji je cilj bio smanjenje tenzija između Irana i Izraela. Po završetku razgovora, učesnici su dali kratke izjave za medije.

Potpredsjednica Evropske komisije i premijerka Estonije Kaja Kalas izjavila je da regionalna eskalacija "ne koristi nikome" i da je zato važno "održavati otvorene kanale komunikacije". Istakla je da su obje strane pristale da nastave dijalog o nuklearnim pitanjima, ali i o širem spektru tema.

Britanski ministar vanjskih poslova Dejvid Lemi (David Lammy) bio je jasan: "Jasno smo poručili: Iran ne smije imati nuklearno oružje."

Dodao je da su on i njegove evropske kolege "odlučni da nastave pregovore s Iranom", te naglasio koliko je važno da se razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastave.

- Ovo je opasan trenutak i izuzetno je važno da ne dođe do regionalne eskalacije - upozorio je Lemi.