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ŽENEVA

Završeni pregovori EU i Irana: "Teheran ne smije imati nuklearno oružje"

Okončani cjelodnevni pregovori ministara vanjskih poslova Evropske unije i iranske delegacije

Pregovori u Ženevi. Platforma X

M. Až.

20.6.2025

U Ženevi su okončani cjelodnevni pregovori ministara vanjskih poslova Evropske unije i iranske delegacije, čiji je cilj bio smanjenje tenzija između Irana i Izraela. Po završetku razgovora, učesnici su dali kratke izjave za medije.

Potpredsjednica Evropske komisije i premijerka Estonije Kaja Kalas izjavila je da regionalna eskalacija "ne koristi nikome" i da je zato važno "održavati otvorene kanale komunikacije". Istakla je da su obje strane pristale da nastave dijalog o nuklearnim pitanjima, ali i o širem spektru tema.

Britanski ministar vanjskih poslova Dejvid Lemi (David Lammy) bio je jasan: "Jasno smo poručili: Iran ne smije imati nuklearno oružje."

Dodao je da su on i njegove evropske kolege "odlučni da nastave pregovore s Iranom", te naglasio koliko je važno da se razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastave.

- Ovo je opasan trenutak i izuzetno je važno da ne dođe do regionalne eskalacije - upozorio je Lemi.

# IRAN
# EU
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