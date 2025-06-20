Iran nakon pregovora u Ženevi: Razmotrit ćemo diplomatsko rješenje kada agresor bude pozvan na odgovornost za počinjene zločine

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) ocijenio je današnje pregovore u Ženevi s predstavnicima Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Francuske i Evropske unije kao "ozbiljne i dostojanstvene".

U izjavi nakon sastanka, Aragči je poručio da je Iran spreman ponovo razmotriti diplomatski pristup i podržava nastavak razgovora.

- Spremni smo na nove sastanke s državama E3 i Evropskom unijom u bliskoj budućnosti - rekao je Aragči.

Na taj način Iran je otvorio vrata nastavku diplomatskih napora, nakon što su svi učesnici današnjih pregovora – održanih s ciljem smanjenja tenzija između Irana i Izraela – naglasili koliko je važno očuvati dijalog i spriječiti širenje sukoba u regiji.

- Iranski nuklearni program je mirnodopskog karaktera i oduvijek je bio pod zaštitom i nadzorom IAEA. Stoga su oružani napadi na zaštićena nuklearna postrojenja od strane režima koji nije stranka nijednog ugovora o oružju za masovno uništenje ozbiljan zločin i kršenje međunarodnog prava - kazao je iranski ministar te dodao da će razmotriti diplomatsko rješenje "kada agresor bude pozvan na odgovornost za počinjene zločine".