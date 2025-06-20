Ibrahim Keleš: Iran je "Željeznu kupolu" pretvorio u rešeto

Turski analitičar za strateška pitanja Ibrahim Keleš izjavio je za iransku novinsku agenciju Tasnim, da se "Izrael ranije pokušavao predstaviti kao najsigurniji region na svijetu, ali sada su iranske rakete pretvorile odbrambene sisteme ovog režima, uključujući Željeznu kupolu, u običan rešeto".

- Cionistički režim nije uspio da se odupre snažnim iranskim napadima i naprednoj raketnoj tehnologiji - izjavio je Keleš.

Prema njegovim riječima, Izrael je godinama gradio imidž sigurnosti i nedodirljivosti, ali sada su iranske rakete taj imidž srušile, što je mnoge doseljenike natjeralo da napuste izraelske gradove.