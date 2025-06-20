Zemljotres jačine 5,1 po Rihteru pogodio sjever Irana

Na sjeveru Irana zabilježen je zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa bio je 125 kilometara južno od grada Sari, a dubina na kojoj je zabilježen iznosila je deset kilometara.

Potres se dogodio u trenutku intenzivnog rata između Irana i Izraela, kao i rastućih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje, prema nekim izvorima, razmatraju mogućnost bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili povrijeđenima.