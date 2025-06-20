Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

USRED TENZIJA

Zemljotres jačine 5,1 po Rihteru pogodio sjever Irana

Epicentar potresa bio je 125 kilometara južno od grada Sari, a dubina na kojoj je zabilježen iznosila je deset kilometara

Zemljotres u Iranu. Platforma X

M. Až.

20.6.2025

Na sjeveru Irana zabilježen je zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa bio je 125 kilometara južno od grada Sari, a dubina na kojoj je zabilježen iznosila je deset kilometara.

Potres se dogodio u trenutku intenzivnog rata između Irana i Izraela, kao i rastućih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje, prema nekim izvorima, razmatraju mogućnost bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili povrijeđenima.

# ZEMLJOTRES
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.