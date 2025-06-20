Sin posljednjeg iranskog šaha iz SAD poziva na smjenu režima u Iranu i najavljuje referendum

Reza Pahlavi (Reza Pahlavi), sin posljednjeg iranskog šaha Mohamada Reze Pahlavija (Mohammad Reza Pahlavi), koji je svrgnut tokom Islamske revolucije 1979. godine, ponovo je pozvao na smjenu aktuelnog režima u Iranu. U svom apelu naglašava potrebu za "nenasilnim građanskim neposluhom" i referendumom o budućem uređenju zemlje.

Pahlavi je ove sedmice u više intervjua izjavio da je spreman predvoditi tranziciju ka novom političkom sistemu, navodeći da se radi o "najvećoj prilici za rušenje Islamske Republike u posljednje četiri decenije".

- Ovo je naš historijski trenutak - poručio je.

U video poruci objavljenoj 19. juna na društvenoj mreži X, rekao je: "Naše rasprave o Iranu poslije Islamske Republike su počele."

Dva dana ranije, 17. juna, pozvao je građane da "dovedu režim do kraja".