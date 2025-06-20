EU razmatra posljedice za Izrael: Povjerljivi dokument sugeriše moguće obustavljanje milijardi eura iz sporazuma

Evropska unija u povjerljivom dokumentu navodi da postoje "indikacije" kako Izrael krši obaveze iz oblasti ljudskih prava, koje proizlaze iz Sporazuma o pridruživanju između EU i Izraela – prvenstveno zbog svog postupanja u Gazi. Iako dokument ne predlaže uvođenje sankcija, predstavlja ozbiljan politički signal u odnosima s dugogodišnjim saveznikom.

Dokument u koji je uvid imao Guardian, a koji bi šefica evropske diplomatije Kaja Kalas (Kaja Kallas) trebala predstaviti ministrima vanjskih poslova EU u ponedjeljak, poziva se na nalaze Međunarodnog suda pravde, Ureda visokog komesara UN-a za ljudska prava i drugih tijela Ujedinjenih nacija. Iako se navodi da to nije "vrijednosna ocjena" evropskih zvaničnika, sam ton dokumenta ukazuje na mogući zaokret u evropskoj politici prema Izraelu.

Preispitivanje odnosa

Ovakav razvoj uslijedio je nakon što je 17 članica EU, predvođenih Nizozemskom – zemljom koja tradicionalno podržava Izrael – zatražilo preispitivanje odnosa, zbog sve većeg broja civilnih žrtava među Palestincima, koji stradaju pokušavajući doći do hrane, te zbog izraelske blokade Gaze i razornih bombardovanja koja traju od 7. oktobra 2023. godine. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, do sada je ubijeno više od 55.600 ljudi, većinom civila.

Evropska komisija je pod sve većim pritiskom zbog više od 100 organizacija civilnog društva, uključujući Amnesty International i Human Rights Watch, koje su pozvale na suspendovanje Sporazuma o pridruživanju. U zajedničkom saopćenju ističu da bi "slab ili neodlučan odgovor EU dodatno ohrabrio izraelske vlasti da nastave s počinjenjem zločina".

Obustava trgovine

Osim toga, osam članica Unije, predvođenih Belgijom, poslale su pismo Kallas u kojem traže obustavu trgovine s izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama. Pozivaju se na mišljenje Međunarodnog suda pravde koje nalaže okončanje okupacije i poziva ostale države da je ne priznaju kao zakonitu.

Sporazum o pridruživanju, potpisan 1995. godine, pokriva trgovinsku razmjenu vrijednu 68 milijardi eura godišnje. EU je najveći trgovinski partner Izraelu, ali i ključni saradnik u naučno-istraživačkim programima poput Horizon Europe, u okviru kojeg je Izrael od 2021. godine dobio 831 milion eura grantova.

Potrebna jednoglasna odluka

Ipak, unutar EU ne postoji jedinstven stav o narednim koracima. Puna suspenzija sporazuma zahtijevala bi jednoglasnu odluka svih 27 članica, što je teško ostvarivo zbog protivljenja Mađarske, Češke i Njemačke. Čak i djelimične mjere – poput ukidanja trgovinskih povlastica ili pristupa EU fondovima – zahtijevaju kvalifikovanu većinu, koja trenutno nije osigurana.

Pojedini evropski zvaničnici, poput Hildegard Bentele iz Njemačke, upozoravaju da bi povećani pritisak na Izrael mogao umanjiti uticaj EU u regionu. S druge strane, bivši visoki predstavnik za vanjsku politiku Žozep Borel (Josep Borrell) ranije je izjavio da EU ima moralnu obavezu koristiti instrumente poput ovog sporazuma kako bi zahtijevala poštivanje međunarodnog humanitarnog prava.

Kalas je ranije ove sedmice priznala da je postizanje konsenzusa teško, ali je odbacila kritike da je Unija pasivna.

- Da bismo uveli sankcije, potrebna nam je jednoglasnost. Predstavljam 27 zemalja i ne želim predlagati nešto za šta znam da neće biti usvojeno - izjavila je.

Ova rasprava dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog izraelskih napada na Iran, što dodatno komplikuje poziciju Unije. Dok se protesti širom Evrope nastavljaju, sve su snažniji zahtjevi da EU prestane biti nijemi posmatrač i konačno preuzme jasnu političku odgovornost.