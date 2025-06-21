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PORUKA IZ IZRAELA

Netanjahu: Naši obavještajci obavljaju sveti posao u borbi za apsolutnu pobjedu

Ne mogu dovoljno naglasiti važnost dosad obavljenog posla, poručio je Netanjahu

Benjamin Netanjahu. Platforma X

A. O.

21.6.2025

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) jučer je posjetio bazu obavještajne uprave zajedno sa više visokih dužnosnika.

Na sastanku su učestvovali i izraelski ministar Ron Dermer, vojni sekretar general-pukovnik Roman Gofman, šef nacionalne obavještajne službe, te čelnik vojne obavještajne uprave.

Netanjahu je rekao da vojnici i pripadnici službe u toj bazi obavljaju "sveti posao kako bi nam dali obavještajne podatke koji donose pobjedu u ratu".

- Ne mogu dovoljno naglasiti važnost dosad obavljenog posla, kao ni važnost onoga što se trenutno radi kako bi se postigla apsolutna pobjeda - poručio je Netanjahu.

Bonus video:

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# SUKOBI
# ESKALACIJA SUKOBA
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