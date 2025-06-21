Netanjahu: Naši obavještajci obavljaju sveti posao u borbi za apsolutnu pobjedu

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) jučer je posjetio bazu obavještajne uprave zajedno sa više visokih dužnosnika.

Na sastanku su učestvovali i izraelski ministar Ron Dermer, vojni sekretar general-pukovnik Roman Gofman, šef nacionalne obavještajne službe, te čelnik vojne obavještajne uprave.

Netanjahu je rekao da vojnici i pripadnici službe u toj bazi obavljaju "sveti posao kako bi nam dali obavještajne podatke koji donose pobjedu u ratu".

- Ne mogu dovoljno naglasiti važnost dosad obavljenog posla, kao ni važnost onoga što se trenutno radi kako bi se postigla apsolutna pobjeda - poručio je Netanjahu.

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