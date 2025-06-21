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14 RANJENO

Vojnu bazu u Nigeru napalo više od 200 naoružanih džihadista na motociklima: Ubijena 34 vojnika

Nigerska vojska je pod pritiskom nakon što nije uspjela suzbiti napade militanata

Nigerska vojska je pod pritiskom nakon što nije uspjela suzbiti napade militanata. Platforma X

A. O.

21.6.2025

Vojnu bazu u Nigeru u blizini granice s Malijem napalo je više od 200 naoružanih džihadista na motociklima, a ubijena su najmanje 34 vojnika dok je 14 vojnika ranjeno.

Iz Ministarstva odbrane Nigera saopćili su da su napadači plaćenici te da su desetine njih ubijene, a da se za ostalima traga. Napadnuta baza je u Banibangouu, gradu na zapadu zemlje.

Nigerska vojska je pod pritiskom nakon što nije uspjela suzbiti napade militanata.

U Banibangouu se često događaju napadi islamističkih grupa. Vladajuća hunta je protjerala francuske i američke vojnike koji su se borili protiv tih grupa. Susjedi ove države, Burkina Faso i Mali, također su suočeni s pobunama džihadističkih grupa koje djeluju širom regije Sahel.

Niger, Burkina Faso i Mali su formirali savez u borbi protiv tih grupa, smanjili su veze sa Zapadom te se okrenuli Rusiji i Turskoj, pokušavajući ostvariti svoje sigurnosne potrebe. Nigerska vojska je prije dvije godine svrgnula s vlasti demokratski izabranog predsjednika Mohameda Bazouma, prenosi BBC.

# VOJNA BAZA
# DŽIHADISTI
# NIGER
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