Novi napadi Izraela i Irana izvršeni tokom noći: Ubijen 16-godišnjak

Dvije osobe su povrijeđene. Vojska Izraela saopćila je da je izvela val napada na skladišta projektila i lokacije za lansiranje projektila u Iranu.

Kako navode, ipak nije došlo do curenja opasnih materijala, a Izrael je napao zgradu u gradu Komu (Qomu), pri čemu je, prema prvim izvještajima, poginulo 16-godišnje dijete.

Izrael je ciljao nuklearni objekat u Isfahanu, jedan od najvećih u zemlji, saopćila je iranska novinska agencija Fars.

Novi napadi izvršeni su i jutros između Izraela i Irana, a sukob između ove dvije države ulazi u osmi dan.

Neposredno nakon 2:30 sati ujutro po izraelskom vremenu, izraelska vojska upozorila je na nadolazeći raketni napad iz Irana, što je izazvalo oglašavanje sirena za zračnu opasnost širom centralnog Izraela, uključujući Tel Aviv, kao i na području izraelski okupirane Zapadne obale.

Presretanja su bila vidljiva na nebu iznad Tel Aviva, a eksplozije su odjekivale po metropolitanskom području dok su izraelski odbrambeni sistemi reagovali.

Oglasile se sirene

Sirene su se oglasile i na jugu Izraela, saopćila je nacionalna hitna služba Magen David Adom. Jedan izraelski vojni zvaničnik izjavio je da je Iran ispalio pet balističkih projektila te da nema neposrednih naznaka da je neki projektil pogodio cilj.

Nije bilo početnih izvještaja o žrtvama u Izraelu. Hitna služba objavila je slike koje prikazuju požar na krovu višespratnice u centralnom Izraelu. Lokalni mediji izvijestili su da je požar izazvan krhotinama presretnutih projektila.