Student koji je uhapšen zbog podrške Gazi nakon tri mjeseca pušten iz pritvora

Student Univerziteta Kolumbija Mahmud Halil (Mahmoud Khalil) pušten je iz pritvora za imigraciju u SAD gdje je boravio više od tri mjeseca zbog aktivizma protiv izraelskog rata u Gazi, a on je najistaknutiji među studentima koje je administracija Donalda Trampa (Trumpa) uhapsila zbog njihovog propalestinskog aktivizma.

Halil je posljednji od njih koji je bio u pritvoru.

Puštanje uz kauciju

Sudija Majkl Farbiarc (Michael Farbiarz) naložio je jučer puštanje Halila uz kauciju nakon što je utvrdio da ne predstavlja opasnost od bijega ili opasnosti po javnu sigurnost. Sudija je rekao da je "vrlo neobično" tražiti njegov pritvor u ovom trenutku.

Sudac je također naveo nekoliko "izvanrednih okolnosti" u Halilovom slučaju koje su ga navele da naredi puštanje na slobodu, uključujući "da postoji pokušaj kršenja propisanog postupka da se kazni" diplomac Univerziteta Kolumbija koji je igrao centralnu ulogu u pregovorima u ime propalestinskih studentskih demonstranata prošle godine, prenosi CNN.

- Halil nije opasnost od bijega, a dokazi koji su mi barem predočeni su da on nije opasnost za zajednicu, tačka, tačka - rekao je Farbiac.

Raduje se povratku kući

Halil je rekao novinarima da se raduje povratku kući kako bi proveo vrijeme sa sinom koji je rođen dok je njegov otac bio u pritvoru.