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AMERIKA

Student koji je uhapšen zbog podrške Gazi nakon tri mjeseca pušten iz pritvora

Halil je rekao novinarima da se raduje povratku kući kako bi proveo vrijeme sa sinom koji je rođen dok je njegov otac bio u pritvoru

Mahmud Halil. Screenshot / CNN

A. O.

21.6.2025

Student Univerziteta Kolumbija Mahmud Halil (Mahmoud Khalil) pušten je iz pritvora za imigraciju u SAD gdje je boravio više od tri mjeseca zbog aktivizma protiv izraelskog rata u Gazi, a on je najistaknutiji među studentima koje je administracija Donalda Trampa (Trumpa) uhapsila zbog njihovog propalestinskog aktivizma.

Halil je posljednji od njih koji je bio u pritvoru.

Puštanje uz kauciju

Sudija Majkl Farbiarc (Michael Farbiarz) naložio je jučer puštanje Halila uz kauciju nakon što je utvrdio da ne predstavlja opasnost od bijega ili opasnosti po javnu sigurnost. Sudija je rekao da je "vrlo neobično" tražiti njegov pritvor u ovom trenutku.

Sudac je također naveo nekoliko "izvanrednih okolnosti" u Halilovom slučaju koje su ga navele da naredi puštanje na slobodu, uključujući "da postoji pokušaj kršenja propisanog postupka da se kazni" diplomac Univerziteta Kolumbija koji je igrao centralnu ulogu u pregovorima u ime propalestinskih studentskih demonstranata prošle godine, prenosi CNN.

- Halil nije opasnost od bijega, a dokazi koji su mi barem predočeni su da on nije opasnost za zajednicu, tačka, tačka - rekao je Farbiac.

Raduje se povratku kući

Halil je rekao novinarima da se raduje povratku kući kako bi proveo vrijeme sa sinom koji je rođen dok je njegov otac bio u pritvoru.

Studentu je naređeno da preda svoj pasoš i zelenu kartu zvaničnicima Icea u Jeni kao dio uslovnog puštanja na slobodu. Naredbom je također propisano da Khalilovo putovanje bude ograničeno na nekoliko američkih država, uključujući Njujork (New York), kao što su Luisijana (Louisiana), Mičigen (Michigan) i Nju Džersi (New Jersey) radi pojavljivanja pred sudom.

Halilovo hapšenje naširoko je kritikovano kao opasna eskalacija u kampanji Trampove administracije protiv govora zaštićenog prvim amandmanom na američki ustav.

Poraz administracije 

Njegovo pritvaranje bilo je prvo u nizu hapšenja međunarodnih studentskih aktivista, a puštanje na slobodu predstavlja posljednji u nizu poraza administracije koja je obećala da će masovno deportovati propalestinske međunarodne studente.

# SAD
# GAZA
# AMERIKA
# MAHMOUD KHALIL
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