U Istanbul stigao Aragči: Očekuje se poziv na ujedinjenje muslimanskih zemalja, oglasit će se i Erdoan

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) stigao je u Istanbul kako bi razgovarao sa diplomatama Arapske lige, a tema susreta je sukob Izraela i Irana.

Čak 40 diplomata danas bi se trebalo pridružiti skupu ove organizacije tokom vikenda, prenosi Tasnim.

- Na ovom sastanku, na prijedlog Irana, posebno će biti obrađeno pitanje napada cionističkog režima na našu zemlju – izjavio je ministar.