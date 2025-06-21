U Istanbul stigao Aragči: Očekuje se poziv na ujedinjenje muslimanskih zemalja, oglasit će se i Erdoan

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) stigao je u Istanbul kako bi razgovarao sa diplomatama Arapske lige, a tema susreta je sukob Izraela i Irana.
Čak 40 diplomata danas bi se trebalo pridružiti skupu ove organizacije tokom vikenda, prenosi Tasnim.
- Na ovom sastanku, na prijedlog Irana, posebno će biti obrađeno pitanje napada cionističkog režima na našu zemlju – izjavio je ministar.
Ranije je kazao kako je Teheran spreman ponovo "razmotriti diplomatiju" samo ako se agresija Izraela zaustavi.
Očekuje se da će glavne teme biti novi izraelski napadi, uključujući i onaj u četvrtak na iransku nuklearnu lokaciju Hondab (Khondab) u Araku. Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) također bi trebao danas da se obrati.
Također, ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan očekuje se da će pozvati muslimanske zemlje da se ujedine suočene s "destabilizirajućim akcijama" širom regije, prenio je Reuters.
Organizacija islamske saradnje ili Arapska liga uključuje 57 država članica i dugo je služila kao politički i diplomatski forum za muslimanske zemlje.