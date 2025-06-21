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Novi detalji o napadu Izraela u Komu: Vjeruje se da su ubijena dva visokopozicionirana iranska vojna čelnika

Komandant palestinskog korpusa u iranskoj jedinici Kuds (Quds), Saed Izadi (Saeed) navodno je likvidiran u stanu u gradu Komu

Napad na višespratnicu. Screenshot

A. O.

21.6.2025

Dvije osobe ubijene su u Komu (Qomu), a sumnja se da je riječ o dva visokopozicionirana iranska vojna čelnika.

Komandant palestinskog korpusa u iranskoj jedinici Kuds (Quds), Saed Izadi (Saeed) navodno je likvidiran u stanu u gradu Komu.

Također, prema neslužbenim obavještajnim informacijama (RUMINT), general-pukovnik Abdul Rahim Musavi, novoimenovani načelnik Glavnog stožera oružanih snaga Irana, navodno je likvidiran u izraelskom zračnom napadu u četvrti Salarijeh (Salariyeh) u Komu, u sklopu operacije nazvane "Rising Lion".  

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
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