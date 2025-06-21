Tramp ne želi stavljati pritisak na Izrael: Zašto da traže primirje kad pobjeđuju

Predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio je da će biti teško za Izrael da zaustavi napade na Iran u ovom trenutku, sedmicu dana od početka intenzivnog sukoba između dvije zemlje i dvije sedmice prije nego što predsjednik donese odluku o američkom angažmanu.

-Mislim da je sada vrlo teško uputiti takav zahtjev- rekao je kada su ga upitali o izjavi iranskog ministra vanjskih poslova da bi SAD pozvao Izrael da zaustavi vazdušne napade ako je Tramp ozbiljan u vezi sa pregovorima.

- Ako neko pobjeđuje, malo je teže to učiniti nego ako neko gubi, ali mi smo spremni, voljni i sposobni, razgovaramo sa Iranom i vidjet ćemo šta će se desiti. Vidjet ćemo šta će se desiti- dodao je Tramp.

Američki predsjednik je također rekao da bi mogao podržati prekid vatre.

- Veoma je teško stati kada pogledate. Izrael dobro stoji u ratu, a mislim da biste rekli da Iran stoji manje dobro- dodao je.

Do četvrtka je, prema riječima portparolke Bijele kuće Karoline Leavitt, "korespondencija između SAD-a i Irana nastavljena" iako nije pružila detalje da li su komunikacije bile direktne ili preko posrednika.