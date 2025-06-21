Izrael tvrdi: Ubili smo iranskog komandanta koji je finansirao i naoružavao Hamas

Ministar odbrane Izraela Israel Kac (Katz) izjavio je danas kako je vojska Izraela ubila komandanta međunarodnog ogranka Iranske revolucionarne garde u napadu na stan u iranskom Komu.

- Komandant Said Izadi vodio je Palestinski korpus Kuds snaga - istakao je Kac u izjavi.

Nije bilo potvrde IRGC-a. Kuds snage izgradile su mrežu arapskih saveznika poznatu kao Osovina otpora, uspostavivši Hezbolah u Libanonu 1982. i podržavajući palestinsku militantnu islamističku skupinu Hamas u Pojasu Gaze.