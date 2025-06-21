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KUDS IZGRADIO MREŽU

Izrael tvrdi: Ubili smo iranskog komandanta koji je finansirao i naoružavao Hamas

Komandant Said Izadi vodio je Palestinski korpus Kuds snaga, istakao je Kac u izjavi

Said Izadi. X

A. O.

21.6.2025

Ministar odbrane Izraela Israel Kac (Katz) izjavio je danas kako je vojska Izraela ubila komandanta međunarodnog ogranka Iranske revolucionarne garde u napadu na stan u iranskom Komu.

- Komandant Said Izadi vodio je Palestinski korpus Kuds snaga - istakao je Kac u izjavi.

Nije bilo potvrde IRGC-a. Kuds snage izgradile su mrežu arapskih saveznika poznatu kao Osovina otpora, uspostavivši Hezbolah u Libanonu 1982. i podržavajući palestinsku militantnu islamističku skupinu Hamas u Pojasu Gaze.

Ipak, mreža povezana s Iranom pretrpjela je velike udarce u posljednje dvije godine jer su izraelske ofenzive od Hamasovih napada na Izrael 7. oktobra 2023. oslabile i palestinsku skupinu i Hezbolah.

Kac je rekao da je Izadi finansirao i naoružavao Hamas tokom početnih napada, opisujući ubistvo komandanta kao "veliko postignuće za izraelske obavještajne službe i zračne snage". SAD i Velika Britanija sankcionirali su Saida zbog onoga za što su rekli da su njegove veze s Hamasom i palestinskom militantnom frakcijom Islamskim džihadom, koji je također učestvavao u napadima 7. oktobra.

# IZRAEL
# HAMAS
# IRAN
# ISRAEL KATZ
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