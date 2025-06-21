Snimci napada Izraela i Irana, gorjela zgrada u okrugu Tel Aviva

Izrael i Iran su jutros pokrenuli novi val napada čemu svjedoče fotografije i snimci iz obje zemlje.
Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, ciljevi Izraela su bili nuklearni objekti u Isfahanu te zgrada u gradu Qomu.
Iz Irana je rečeno kako nije došlo do curenja opasnih materija, ali je stanovnicima savjetovano da izbjegavaju to područje kako bi spasilačko osoblje i osoblje za upravljanje kriznim situacijama moglo obaviti svoj posao.
Iako se čekaju zvanične informacije iz obje zemlje, prema onim dosadašnjim, u požaru je poginulo 16-godišnje dijete, a dvije osobe su povrijeđene.
Prema nekim iranskim agencijama, Izrael je izveo napade na nekoliko lokacija u pokrajini, ali rafinerija nafte nije pogođena.
Slike iz Izraela prikazuju ljude u skloništima na više lokacije zbog sirena upozorenja uoči iranskog napada.
Izraelski medij izvijestio je da su "eksplozije presretanja projektila odjeknule centralnim i sjevernim Izraelom oko 2:40 ujutro u subotu".
Nije naznačeno da li je požar uzrokovan fragmentom projektila ili direktnim pogotkom.