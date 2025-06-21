Snimci napada Izraela i Irana, gorjela zgrada u okrugu Tel Aviva

Iz Irana je rečeno kako nije došlo do curenja opasnih materija, ali je stanovnicima savjetovano da izbjegavaju to područje kako bi spasilačko osoblje i osoblje za upravljanje kriznim situacijama moglo obaviti svoj posao.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, ciljevi Izraela su bili nuklearni objekti u Isfahanu te zgrada u gradu Qomu.

Izrael i Iran su jutros pokrenuli novi val napada čemu svjedoče fotografije i snimci iz obje zemlje.

Iako se čekaju zvanične informacije iz obje zemlje, prema onim dosadašnjim, u požaru je poginulo 16-godišnje dijete, a dvije osobe su povrijeđene.

Prema nekim iranskim agencijama, Izrael je izveo napade na nekoliko lokacija u pokrajini, ali rafinerija nafte nije pogođena.



