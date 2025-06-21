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POSLJEDNJI NAPADI

Snimci napada Izraela i Irana, gorjela zgrada u okrugu Tel Aviva

Iako se čekaju zvanične informacije iz obje zemlje, prema onim dosadašnjim, u požaru je poginulo 16-godišnje dijete

Požar u zgradi u Holonu. Platforma X

B. C.

21.6.2025

Izrael i Iran su jutros pokrenuli novi val napada čemu svjedoče fotografije i snimci iz obje zemlje.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, ciljevi Izraela su bili nuklearni objekti u Isfahanu te zgrada u gradu Qomu.

Iz Irana je rečeno kako nije došlo do curenja opasnih materija, ali je stanovnicima savjetovano da izbjegavaju to područje kako bi spasilačko osoblje i osoblje za upravljanje kriznim situacijama moglo obaviti svoj posao.


Iako se čekaju zvanične informacije iz obje zemlje, prema onim dosadašnjim, u požaru je poginulo 16-godišnje dijete, a dvije osobe su povrijeđene.

Prema nekim iranskim agencijama, Izrael je izveo napade na nekoliko lokacija u pokrajini, ali rafinerija nafte nije pogođena.


Požar požar u zgradi u Holonu. Platforma X

Slike iz Izraela prikazuju ljude u skloništima na više lokacije zbog sirena upozorenja uoči iranskog napada.


Izraelski medij izvijestio je da su "eksplozije presretanja projektila odjeknule centralnim i sjevernim Izraelom oko 2:40 ujutro u subotu".

Nije naznačeno da li je požar uzrokovan fragmentom projektila ili direktnim pogotkom.

# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# NAPADI
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