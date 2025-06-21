Aragči: Nismo sigurni možemo li ponovo vjerovati Americi

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) u intervjuu za NBC News poručio je da njegova zemlja nije sigurna da li može vjerovati Americi kada je riječ o diplomatskim pregovorima nakon što je Izrael izveo zračni napad na zemlju samo nekoliko dana prije zakazanih pregovora s američkim zvaničnicima. Upitan je i o tome da li se dogovor sa SAD-om može postići u roku od 15 dana, na šta je kazao da to ovisi od Trampove administracije ukoliko pokaže svoju odlučnost za pronalazak dogovorenog rješenja. Dodao je da Vašington možda nije istinski zainteresiran za diplomatiju i da je možda koristio pregovore kao "pokriće" za izraelski zračni napad.

Izrael, čvrsti saveznik SAD-a, prošle sedmice izveo je zračne napade dva dana prije nego što je trebala započeti šesta runda pregovora između američkih i iranskih zvaničnika, uz posrednike iz Omana. Američki zvaničnici su izjavili da administracija nije bila uključena u izraelsku vojnu operaciju. - Tako da su možda to i planirali, a pregovore su možda samo iskoristili kao pokriće. Ne znamo kako im više možemo vjerovati. Ono što su uradili je, zapravo, izdaja diplomatije – kaže on. Tokom intervjua, koji je vođen u Ženevi nakon što je održao razgovore sa evropskim diplomatama na visokom nivou, Araghchi je rekao da je njegova vlada spremna na pregovore, ali da Izrael prvo mora zaustaviti zračne napade na Iran. - Nismo spremni više pregovarati dok se agresija nastavlja - rekao je.

Aragči je rekao da Iran neće odustati od obogaćivanja uranijuma, što je Tramp zahtijevao, i da je to jasno rekao američkom izaslaniku Stivu Vitkofu (Steveu Witkoffu). - Rekao sam mu nekoliko puta da nulta obogaćenost nije moguća. Svaka zemlja ima pravo da obogaćuje uranijum u mirnodopske svrhe. Ovo je dostignuće naših naučnika. To je pitanje nacionalnog ponosa i dostojanstva – kaže on. Što se tiče Vitkofa, Aragči je rekao da on izgleda nije mogao ispuniti ono o čemu su ranije razgovarali. - Mislim da je on gospodin, neko s kim se može raditi, ali nažalost, svaki put kad smo se sreli, mijenjao je svoje riječi. Možda zato što nije mogao ispuniti ono što nam je obećao – ističe on. Manjak povjerenja Dodao je i da "sada postoji manjak povjerenja" između njega i Vitkofa, jer on "nije ispunio svoja obećanja i ono što je rekao da može uraditi.” Ipak, rekao je da on i Vitkof i dalje komuniciraju. - Postoje neke direktne poruke, neke indirektne poruke koje razmjenjujemo. Objasnili smo jedan drugome naše stavove kako bismo spriječili nesporazume - rekao je Aragči. Dodao je da to ne znači pregovaranje. - Oni su nas zamolili da pregovaramo, ali mi ćemo pregovarati samo kada to zaista budu pregovori, a ne diktiranje - još je rekao ministar vanjskih poslova Irana. Tehničko znanje Aragči je također rekao da bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja ne može uništiti tehničko "znanje" koje je Iran razvio u svom nuklearnom programu. - Pretpostavimo da unište jedno ili dva postrojenja. Možemo ih ponovo izgraditi, jer znanje je ovdje, tehnologija je tu. Mi smo to postigli sami, a ta tehnologija se ne može poništiti, ne može se uništiti bombama - dodao je. Ako Tramp odluči da SAD napadnu Iran, Aragči je rekao da njegova vlada zadržava pravo na odmazdu, kao što je to učinila protiv Izraela. - Kada je rat, obje strane napadaju jedna drugu. To je sasvim razumljivo. A samoodbrana je legitimno pravo svake zemlje - rekao je Aragči. Dodao je da "ako SAD stane uz Izrael u ovim napadima, i mi ćemo učiniti isto." "Najveći zločin" Govoreći o izraelskoj prijetnji da bi mogli ciljati iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija (Khameneija), Aragči je rekao da bi takav čin bio "najveći zločin koji mogu počiniti" ali da "to neće moći uraditi." Aragči je rekao da Hamnei "ima milione sljedbenika, ne samo u Iranu nego i u drugim zemljama." Tramp je rekao da SAD znaju gdje se Hamnei nalazi, ali da ga "barem za sada" ne planiraju ciljati. Na pitanje smatra li Trampove komentare prijetnjom, Aragči je rekao da to više vidi kao uvredu. - Čudi me kako predsjednik takozvane supersile može tako govoriti. Mi smo o predsjedniku Trampu uvijek govorili s poštovanjem - rekao je. Aragči je dodao da "način na koji je govorio o našem cijenjenom vođi svakako nije prihvatljiv."