Izraelska vojska tvrdi: Osam iranskih dronova ušlo u naš zračni prostor u jednom satu

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da je osam iranskih dronova ušlo u izraelski zračni prostor tokom nešto više od jednog sata jutros.

Prema IDF-u, dronovi su uočeni između 10:16 i 11:27 po lokalnom vremenu, i to širom zemlje, od Eilata na krajnjem jugu do sjevera uz granicu sa Sirijom.

Vojska tvrdi da je pet dronova presretnuto, dok se podaci o preostala tri još analiziraju.

- Behnam Šahrijari (Shahriyari), komandant Jedinice za prijenos oružja Iranske revolucionarne garde (IRGC) i pripadnik jedinice Kuds, ubijen je u preciznom napadu izraelske vojske (IDF) na zapadu Irana. Šahrijari je bio odgovoran za sve transfere oružja koje iranski režim šalje svojim skupinama širom Bliskog istoka u cilju provođenja strategije uništenja Izraela.

Također je predvodio prijenos stotina miliona dolara godišnje različitim terorističkim organizacijama. Osim finansiranja, bio je i ključna figura u snabdijevanju tih skupina oružjem, što je dovelo do smrti i ranjavanja brojnih izraelskih civila i vojnika.

Ubijen je više od hiljadu kilometara od izraelske granice dok se kretao zapadnim Iranom. Njegova likvidacija predstavlja ozbiljan udarac sposobnosti terorističkih organizacija koje okružuju Izrael da se ponovno organiziraju i ojačaju nakon teških gubitaka koje su pretrpjele tokom rata - objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.