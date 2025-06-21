Fidan na skupu u Istanbulu: Izrael uvlači regiju u katastrofu, jačamo glas islamskog svijeta

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan govorio je na 51. sastanku Organizacije islamske saradnje (OIC) koji se održava u Istanbulu.

Poručio je da Izrael svojim napadima na Iran uvlači regiju u "totalnu katastrofu" i dodao da svjetske sile moraju spriječiti da rat preraste u širi sukob.

- Kao Turska, tokom našeg predsjedavanja, dodatno ćemo pojačati glas islamskog svijeta, dati prioritet uspostavi globalne pravde te nastaviti da se odlučno suprotstavljamo nepravdi. Danas održavamo ovaj sastanak usred krizne linije koja se proteže od Gaze do Irana, Libana do Jemena. Učešće mnogih zemalja koje predstavljaju islamski svijet u ovim teškim vremenima snažan je pokazatelj naše solidarnosti. Izrael, koji nastavlja genocid u Gazi i natapa krvlju sva okupirana područja, sada napada našeg susjeda Iran, gurajući regiju na ivicu potpune katastrofe. Pojačat ćemo glas islamskog svijeta, dati prioritet globalnoj pravdi i nastaviti se čvrsto boriti protiv nepravde, poručio je on.

Također je napomenuo kako će Turska zadržati konstruktivnu i vodeću ulogu.

- Široko učešće na našem sastanku pokazuje našu zajedničku snagu. U ovom turbulentnom periodu, islam pruža hitno potrebne smjernice za sve nas, naveo je on.