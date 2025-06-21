Klinton bez dlake na jeziku: Netanjahu je dugo želio rat s Iranom jer tako može vječno ostati na vlasti

Bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu već dugo želi ratovati s Iranom jer bi mu to omogućilo da zauvijek ostane na vlasti.

"Netanyahu već dugo želi rat s Iranom jer bi mu to omogućilo da ostane na vlasti zauvijek. Mislim, bio je tamo većinu posljednjih 20 godina", rekao je bivši predsjednik SAD-a.

Clinton je rekao da je pozvao predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da smiri trenutni sukob između Izraela i Irana i zaustavi neprestano ubijanje civila.

"Mislim da bismo trebali pokušati smiriti situaciju i nadam se da će predsjednik Trump to učiniti", rekao je Clinton.

Bivši predsjednik SAD-a također je izjavio da ne misli da Netanyahu ni Trump žele izazvati punu regionalnu katastrofu. Naglasio je važnost da SAD štiti svoje saveznike u regiji, dok istovremeno zagovara suzdržanost.

"Moramo uvjeriti naše prijatelje na Bliskom istoku da ćemo stajati uz njih i pokušati ih zaštititi, ali biranje neprijavljenih ratova u kojima su primarne žrtve civili, koji nisu politički uključeni ni na koji način, koji samo žele živjeti pristojnim životom, nije baš najbolje rješenje", rekao je bivši predsjednik SAD-a.

Podsjetimo, trenutni predsjednik SAD-a Donald Trump je rekao da će konačnu odluku o uključenju Amerike u ovaj rat donijeti u naredne dvije sedmice.

Ipak, vrijedi istaći da Amerika od početka sukoba, kojeg je napadom inicirao Izrael, pruža logističku podršku ovoj zemlji.