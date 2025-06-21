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EUTANAZIJA

Britanski parlament podržao zakon kojim legalizuje asistirano samoubistvo

Zakon usvojen sa 314 glasova "za" i 291 "protiv"

Protesti za legalizacija eutanazije. AP

D. H.

21.6.2025

 Britanski parlament glasao je za zakon kojim se legalizuje asistirano samoubistvo, čime je otvoren put za najveću društvenu promjenu u zemlji u posljednjih nekoliko decenija.

Zakon usvojen sa 314 glasova "za" i 291 "protiv" omogućiće mentalno sposobnim, terminalno oboljelim osobama u Engleskoj i Velsu, koje imaju šest mjeseci ili manje života da, uz medicinsku pomoć, same izaberu svoj kraj, prenosi Srna.

Prijedlog zakona sada ide u gornji dom britanskog parlamenta - Dom lordova, gdje će mjesecima biti podvrgnut detaljnoj razradi.

Iako su moguće izmjene, lordovi, koji nisu izabrani na izborima, vjerovatno će biti nevoljni da blokiraju zakon koji su već usvojili izabrani poslanici Donjeg doma.

Tako će se Velika Britanija po svoj prilici pridružiti Australiji, Kanadi, pojedinim američkim saveznim državama i drugim zemljama koje dopuštaju asistiranu smrt.

Laburistička vlada premijera Kira Starmera bila je neutralna povodom zakona, pa su poslanici glasali po savjesti, a ne po partijskim linijama. Starmer je glasao "za".

Pristalice zakona kažu da će on obezbijediti dostojanstvo i saosjećanje onima koji pate, dok protivnici strahuju da bi ranjive osobe mogle biti prisiljene da okončaju svoj život

Istraživanja pokazuju da većina Britanaca podržava asistirano umiranje, prenio je "RT Balkan".

Protivnici su, osim mogućnosti zloupotrebe, izrazili zabrinutost i zbog finansijskog uticaja na državni zdravstveni sistem, moguće promjene odnosa ljekara i pacijenata i bojazni da bi legalizacija asistirane smrti mogla obeshrabriti ulaganja u palijativnu njegu. 

# EUTANAZIJA
# VELIKA BRITANIJA
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