Amerikanci ispraznili najveću bazu na Bliskom istoku

Nova satelitska snimka pokazuje da su deseci američkih vojnih aviona nestali sa ključne baze na Bliskom istoku, koja bi mogla biti ranjiva na iranske napade ako američke snage uđu u sukob na strani Izraela.

Na snimci od 5. juna, koju je zabilježila američka komercijalna satelitska kompanija Planet Labs, a pregledao Business Insider, može se vidjeti oko 40 aviona različitih tipova parkiranih na pisti baze Al Udeid u Kataru.

Međutim, na drugoj snimci snimljenoj u četvrtak, mogla su se vidjeti samo tri aviona na pisti.

Zaštita aviona

Svrha ovog poteza nije jasna, ali masovno povlačenje aviona moglo bi biti pokušaj da se oni zaštite od mogućih iranskih odmazdi, ukoliko američka vojska stane uz Izrael u izvođenju ofanzivnih napada na iranski nuklearni program.

Vrhovni vođa Irana zaprijetio je SAD-u, upozoravajući ih da se ne miješaju u sukob koji ulazi u svoju drugu sedmicu.

Al Udeid, najveća američka baza na Bliskom istoku i smještena tik uz Persijski zaljev, mogla bi biti glavna meta Teherana, zajedno s drugim obližnjim vojnim instalacijama.

Al Udeid je domaćin brojnim vojnim kapacitetima, uključujući zračni prijevoz, dopunu goriva u zraku i sposobnosti za obavještajne, nadzorne i izviđačke misije 379. ekspedicijskog zračnog krila.



