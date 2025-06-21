Amerikanci ispraznili najveću bazu na Bliskom istoku

Nova satelitska snimka pokazuje da su deseci američkih vojnih aviona nestali sa ključne baze na Bliskom istoku, koja bi mogla biti ranjiva na iranske napade ako američke snage uđu u sukob na strani Izraela.
Na snimci od 5. juna, koju je zabilježila američka komercijalna satelitska kompanija Planet Labs, a pregledao Business Insider, može se vidjeti oko 40 aviona različitih tipova parkiranih na pisti baze Al Udeid u Kataru.
Međutim, na drugoj snimci snimljenoj u četvrtak, mogla su se vidjeti samo tri aviona na pisti.
Zaštita aviona
Svrha ovog poteza nije jasna, ali masovno povlačenje aviona moglo bi biti pokušaj da se oni zaštite od mogućih iranskih odmazdi, ukoliko američka vojska stane uz Izrael u izvođenju ofanzivnih napada na iranski nuklearni program.
Vrhovni vođa Irana zaprijetio je SAD-u, upozoravajući ih da se ne miješaju u sukob koji ulazi u svoju drugu sedmicu.
Al Udeid, najveća američka baza na Bliskom istoku i smještena tik uz Persijski zaljev, mogla bi biti glavna meta Teherana, zajedno s drugim obližnjim vojnim instalacijama.
Al Udeid je domaćin brojnim vojnim kapacitetima, uključujući zračni prijevoz, dopunu goriva u zraku i sposobnosti za obavještajne, nadzorne i izviđačke misije 379. ekspedicijskog zračnog krila.
Predsjednik Donald Tramp je proteklih dana nagovijestio da bi Amerika mogla učestvovati u izraelskoj kampanji. Postoje špekulacije da bi takva akcija mogla uključivati slanje B-2 Spirit stealth bombardera za ispuštanje masivnih bombi za razbijanje bunkera na Iransko utvrđenje Fordow, koje sadrži nuklearne objekte.
GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, ili MOP, teška 15 tona, jedna je od najmoćnijih nenuklearnih bombi i najveći razbijač bunkera u američkom arsenalu. To je vjerovatno jedina konvencionalna municija sposobna da ošteti Fordow, koji je duboko ukopan u brdo. Ova bomba je jedinstvena za SAD jer je može nositi samo bombarder B-2.
Oglasio se Tramp
- Možda ću to uraditi, možda neću. Niko ne zna šta ću uraditi - rekao je Tramp novinarima ranije ove sedmice o planovima za napad na Iran.
- Nestanak" aviona iz baze Al Udeid, vjerovatno iz sigurnosnih razloga, događa se usred šireg razmještanja američkih vojnih snaga u i oko Bliskog istoka, uključujući borbene avione, avione za dopunu goriva, ratne brodove, pa čak i drugi nosač aviona.
Američki razarači u istočnom Mediteranskom moru i američke kopnene trupe na Bliskom istoku već su uključeni u odbranu Izraela od iranskih raketnih napada, koji su započeli prošlog petka nakon što su izraelski zvaničnici najavili početak nove operacije s ciljem nanošenja štete iranskom nuklearnom programu i započeli bombarderske napade.
Tokom protekle sedmice, izraelski borbeni avioni izveli su široke zračne napade na ciljeve širom Irana, dok je Iran uzvratio napadima na ciljeve unutar Izraela.