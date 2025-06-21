Izrael objavio snimak likvidacije komandanta u Iranskoj revolucionarnoj gardi

- Behnam Šahrijari (Shahriyari), komandant Jedinice za prijenos oružja Iranske revolucionarne garde (IRGC) i pripadnik jedinice Kuds, ubijen je u preciznom napadu izraelske vojske (IDF) na zapadu Irana - saopćeno je iz ministarstva.

Šahrijari je bio odgovoran za sve transfere oružja koje iranski režim šalje svojim skupinama širom Bliskog istoka u cilju provođenja strategije uništenja Izraela, prenose mediji.

- Također je predvodio prijenos stotina miliona dolara godišnje različitim terorističkim organizacijama. Osim finansiranja, bio je i ključna figura u snabdijevanju tih skupina oružjem, što je dovelo do smrti i ranjavanja brojnih izraelskih civila i vojnika.

Ubijen je više od hiljadu kilometara od izraelske granice dok se kretao zapadnim Iranom. Njegova likvidacija predstavlja ozbiljan udarac sposobnosti terorističkih organizacija koje okružuju Izrael da se ponovno organiziraju i ojačaju nakon teških gubitaka koje su pretrpjele tokom rata - objavilo je izraelsko ministarstvo.

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