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"ODGOVORAN ZA ORUŽJE"

Izrael objavio snimak likvidacije komandanta u Iranskoj revolucionarnoj gardi

Šahrijari je bio odgovoran za sve transfere oružja koje iranski režim šalje svojim skupinama širom Bliskog istoka

Izvršen napad. Platforma X

A. O.

21.6.2025

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela danas je objavilo je video likvidacije komandanta jedinice za prijenos oružja Iranske revolucionarne garde.

- Behnam Šahrijari (Shahriyari), komandant Jedinice za prijenos oružja Iranske revolucionarne garde (IRGC) i pripadnik jedinice Kuds, ubijen je u preciznom napadu izraelske vojske (IDF) na zapadu Irana - saopćeno je iz ministarstva.

Šahrijari je bio odgovoran za sve transfere oružja koje iranski režim šalje svojim skupinama širom Bliskog istoka u cilju provođenja strategije uništenja Izraela, prenose mediji.

- Također je predvodio prijenos stotina miliona dolara godišnje različitim terorističkim organizacijama. Osim finansiranja, bio je i ključna figura u snabdijevanju tih skupina oružjem, što je dovelo do smrti i ranjavanja brojnih izraelskih civila i vojnika.

Ubijen je više od hiljadu kilometara od izraelske granice dok se kretao zapadnim Iranom. Njegova likvidacija predstavlja ozbiljan udarac sposobnosti terorističkih organizacija koje okružuju Izrael da se ponovno organiziraju i ojačaju nakon teških gubitaka koje su pretrpjele tokom rata - objavilo je izraelsko ministarstvo.

Bonus video:

# IZRAEL
# IRAN
# RAT
# SUKOBI
# IDF
# BEHNAM SHARHRIYARI
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